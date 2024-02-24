"Точно знаю — ми переможемо": ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців

Генерал подякував всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить Україну, і всім, хто допомагає українській армії.

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Ексголовнокомандувач ЗСУ і "залізний генерал" Валерій Залужний звернувся до українців з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ. На своїй сторінці в ФБ він подякував українцям за їхню стійкість та мужність і вшанував полеглих воїнів.

"Триває наш безкомпромісний і мужній супротив. 24 лютого 2022 року, сотні тисяч українців не злякалися російських ракетних атак та величезних колон техніки, і рушили добровольцями до лав Збройних Сил України. Завдяки мужності і жертовності українських громадян нам вдалося встояти. Нам вдалося зберегти себе і нашу Державу. Дякую всім, хто у ці хвилини на полі бою боронить нашу державу. Дякую всім, хто допомагає українській армії. Хто памʼятає, вірить, молиться та робить все можливе для Перемоги", — написав він.

"Залізний генерал" згадав про тих, хто віддав життя, захищаючи Україну і заявив, що впевнений, що перемога буде за Україною.

"Вічна памʼять і шана воїнам, хто віддав життя за свободу Батьківщини. Я вірю і точно знаю — ми переможемо! Слава Україні", — зазначив генерал.

В коментарях тисячі українців висловили подяку генералу Залужному та генералу Сергію Шапталі, фото з яким розмістив ексголовнокомандувач, за захист України у перші 2 роки війни.

Нагадаємо, що 24 лютогодо українців звернувся головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За словами Сирського, він вірить, що найближчим часом Україна дасть асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі, а палаючих російських літаків стане ще більше.