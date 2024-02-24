Нарешті за 2 роки змогли обійняти маму: Україна повернула з окупації двох сестричок

Через те, що мама дівчаток працювала в місті, вона не змогла їх вчасно вивезти, бо село швидко окупували.

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Україна змогла вивезти з окупованої території Луганщини двох сестер, які два роки не бачилися з мамою. Про це повідомляє Мінінтеграції.

Зазначається, що дівчата-підлітки не могли побачити маму через війну. На момент широкомасштабного вторгнення вони жили з бабусею та дідусем у невеликому селі на Луганщині. Мама працювала в місті. Село швидко окупували, тож вивезти доньок жінці одразу не вдалося.

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Протягом 2022 року вони вчилися у школі на окупованій території за російською програмою. Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся і погрожувати, щоб оформлювали опікунство над дітьми.

Самі ж дівчата понад усе прагнули зустрітися з мамою.

"Сьогодні вони нарешті зустрілися. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Мінреінтеграції, Громадської спілки "Українська мережа за права дитини" та проєкту з пошуку і повернення дітей "Шлях додому", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни вивозять українських дітей із тимчасово окупованих територій у дитячі табори, в яких лекції проводять колишні бійці приватної військової компанії "Вагнер".

7 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях ворог планує дітей від 14 років направляти на військову підготовку, а 16-річних підлітків готуватимуть до мобілізації.