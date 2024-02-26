Хотіли влаштувати масштабний блекаут: в Україні спіймали подружжя агентів ФСБ РФ (фото)

Чоловік працював на російську спецслужбу, сидячи у колонії. Завдання за нього, як стверджують силовики, виконувала дружина, яка ризикує тепер не дочекатись на коханого на волі.

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В Україні викрили подружжя, яке готувало ракетний удар по Львівській області. Деталями 26 лютого поділилась пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

ФСБ РФ готувала ракетний удар по енергетичній інфраструктурі. Головними цілями ворога були електростанції, які забезпечують електроенергією більшу частину Львівщини. В операції брало участь місцеве подружжя.

Основний фігурант справи — чоловік, який з 2023 року сидить в колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. На нього звернули увагу через пости в соцмережах на підтримку війни в Україні.

"Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання", — розповіли у СБУ.

Чоловік залучив до операції свою дружину, яка перебувала на волі. Він просив її знайти "потрібні" енергооб’єкти та зробити їхні фото з геолокацією.

"Окупанти обіцяли профінансувати всі "поточні" витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду"", — передали у відомстві.

Отриману від агентів інформацію росіяни планували використати для наведення ракетних ударів. Метою РФ було знеструмити регіон, але плани ворога зірвали.

Під час обшуку в камері фігуранта знайшли мобільний телефон, за допомогою якого він зв’язувався з російською спецслужбою. Йому оголосили підозру за двома статтями — про державну зраду в умовах воєнного стану та виправдовування збройної агресії РФ.

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Його дружині правоохоронці також планують повідомили про підозру у держзраді.

Працівники СБУ з фігурантом справи про держзраду Фото: СБУ

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