Шкода екіпаж Мі-8: батько застреленого пілота Кузьмінова назвав сина "Юдою" (відео)

Кузьмінов-старший припускає, що підштовхнути сина перейти на бік України могла його мати, яка зараз проживає за кордоном.

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Батько російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну і згодом був убитий в Іспанії, назвав сина зрадником. За його словами, йому навіть більше шкода екіпаж. Про це він заявив у коментарі RT.

Чоловік сказав, що син вчинив "як Юда", і що до зрадників будь-яка сторона ставиться погано.

Про інших російських військових, які загинули під час переправлення вертольота, батько Максима Кузьмінова сказав, що ті, судячи з усього, бачили в ньому справжнього брата.

Пілот перевіз російський вертоліт в Україну в серпні минулого року. На борту Мі-8, крім нього, також був технік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Повідомляється, що вони не знали про плани Кузьмінова. Зі свого боку, глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що інших російських військових довелося позбутися, оскільки ті чинили опір.

Кузьмінов-старший припустив, що певну роль у тому, що його син перейшов на бік України, зіграла його мати, яка перебуває за кордоном.

Документи Максима Кузьмінова

Нагадаємо, що, на думку журналістів, загиблий Кузьмінов міг стати мішенню російських ескадронів смерті, які, імовірно, вільно діють в Іспанії. Експілота ЗС РФ знайшли з 12 кульовими пораненнями на стоянці в іспанському місті Ла-Вільяхойоса.

Також повідомлялося, що у своєму інтерв'ю у вересні Кузьмінов поділився відомостями про те, що за час війни в Україні загинуло близько 15-20 російських пілотів. Він також розповів, що у РФ достатні обсяги військової техніки.