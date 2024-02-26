Шкода екіпаж Мі-8: батько застреленого пілота Кузьмінова назвав сина "Юдою" (відео)
Кузьмінов-старший припускає, що підштовхнути сина перейти на бік України могла його мати, яка зараз проживає за кордоном.
Батько російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну і згодом був убитий в Іспанії, назвав сина зрадником. За його словами, йому навіть більше шкода екіпаж. Про це він заявив у коментарі RT.
Чоловік сказав, що син вчинив "як Юда", і що до зрадників будь-яка сторона ставиться погано.
Про інших російських військових, які загинули під час переправлення вертольота, батько Максима Кузьмінова сказав, що ті, судячи з усього, бачили в ньому справжнього брата.
Пілот перевіз російський вертоліт в Україну в серпні минулого року. На борту Мі-8, крім нього, також був технік Микита Кір'янов і штурман Хушбахт Турсунов. Повідомляється, що вони не знали про плани Кузьмінова. Зі свого боку, глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що інших російських військових довелося позбутися, оскільки ті чинили опір.
Кузьмінов-старший припустив, що певну роль у тому, що його син перейшов на бік України, зіграла його мати, яка перебуває за кордоном.
Нагадаємо, що, на думку журналістів, загиблий Кузьмінов міг стати мішенню російських ескадронів смерті, які, імовірно, вільно діють в Іспанії. Експілота ЗС РФ знайшли з 12 кульовими пораненнями на стоянці в іспанському місті Ла-Вільяхойоса.
Також повідомлялося, що у своєму інтерв'ю у вересні Кузьмінов поділився відомостями про те, що за час війни в Україні загинуло близько 15-20 російських пілотів. Він також розповів, що у РФ достатні обсяги військової техніки.