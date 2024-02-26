Жалко экипаж Ми-8: отец застреленного пилота Кузьминова назвал сына "Иудой" (видео)

Кузьминов-старший предполагает, что подтолкнуть сына перейти на сторону Украины могла его мать, которая сейчас проживает за границей.

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Отец российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал вертолет Ми-8 в Украину и впоследствии был убит в Испании, назвал сына предателем. По его словам, ему даже больше жалко экипаж. Об этом он заявил в комментарии RT.

Мужчина сказал, что сын поступил "как Иуда", и что к предателям любая сторона относится плохо.

О других российских военных, которые погибли во время переправки вертолета отец Максима Кузьминова сказал, что те, судя по всему, видели в нем настоящего брата.

Пилот перевез российский вертолет в Украину в августе прошлого года. На борту Ми-8, кроме него, также был техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Сообщается, что они не знали о планах Кузьминова. В свою очередь, глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что от других российских военных пришлось избавиться, поскольку те оказали сопротивление.

Кузьминов-старший предположил, что некоторую роль в том, что его сын перешел на сторону Украины, сыграла его мать, которая находится за границей.

Документы Максима Кузьминова

Напомним, что, по мнению журналистов, погибший Кузьминов мог стать мишенью российских эскадронов смерти, которые, предположительно, свободно действуют в Испании. Экс-пилота ВС РФ нашли с 12 пулевыми ранениями на парковке в испанском городе Ла-Вильяхойоса.

Также сообщалось, что в своем интервью в сентябре Кузьминов поделился сведениями о том, что за время войны в Украине погибло около 15-20 российских пилотов. Он также рассказал, что у РФ достаточные объемы военной техники.