Бізнес на похованні військових: ЗМІ розповіли, як заробляють на полеглих воїнах (відео)

У Кривому Розі організували схему, за якою сім’ї полеглих захисників платять готівкою або скидають на картку приватним підприємцям гроші за ритуальні послуги. Журналісти-розслідувачі викрили фірму-монополіста з поховань військових.

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У Кривому Розі створили монополію на поховання військових. Родини загиблих безальтернативно сплачують гроші за ритуальні послуги одній конкретній фірмі. Про це йдеться в новому розслідуванні BIHUS.Info, опублікованому у понеділок ввечері, 26 лютого.

За даними журналістів у місті організували схему, за якою займатися похованням військовослужбовців може тільки одна приватна контора. Саме туди направляють усіх з ТЦК. Це фірма "Ритуал плюс".

В українському законодавстві наразі чітко не визначено, хто має платити за організацію поховань загиблих військових. Під час війни цей обов'язок взяли на себе органи місцевого самоврядування.

"Орган місцевого самоврядування визначає своє комунальне підприємство, яке має надавати ритуальні послуги і з цим комунальним підприємством укладається або двосторонній договір "орган місцевого самоврядування — комунальне підприємство", або трьохсторонній договір "орган місцевого самоврядування — ритуальне підприємство — замовник", тобто особа, яка безпосередньо займається похованням військовослужбовця", — розповів юрист Юрій Мельник.

У деяких містах таке КП прямо не визначене, каже правник. Особа, яка провела поховання звертається в орган місцевого самоврядування з відповідними документами і їй відшкодовують кошти.

Ніяких офіційних рахунків родинам загиблих взагалі не дають. Просять віддавати гроші готівкою або кидати на приватну картку.

"Я привезла готівкою віддала. Це неофіційні реквізити. Я превентивно дзвонила в приватну ритуальну фірму. Вони сказали: "Ні, у нас військовими займаються тільки вони". Тобто, вибору немає", — розказала журналістам дружина загиблого захисника Вікторія.

Подібною історією поділилась і матір загиблого військового Валентина.

"У Кривому Розі цим займається тільки одна фірма. Місто виділило спеціально цю фірму. Так мені сказали у військкоматі", — заявила жінка.

Ба більше, фірма бере плату за труну, вінки, прапор та інші атрибути навіть тоді, коли кошти на це виділяє військова частина. Ця сума складає близько 20 тисяч гривень.

В місцевому ТЦК відмовилися коментувати цю ситуацію, стверджують журналісти.

Кошти родини загиблих несуть ФОП Лазаренку Руслану Валерійович. Йому 32. Останні 3,5 роки він зареєстрований як ФОП, що надає ритуальні послуги. За даними розслідувачів, за час повномасштабної війни чоловік отримав від міста мільйонні підряди.

Розслідувачі зауважують, що фірма "Ритуал плюс", до якої звертаються за ритуальними послугами, вкрай співзвучна з комунальним підприємством Криворізької міської ради — "Ритуал сервіс плюс". Саме воно теоретично і мало б отримувати від міста кошти, організовуючи поховання. Але натомість офіційно воно отримує гроші лише за копання ям на кладовищі.

Це підприємство уже 8 років очолює Андрій Васільєв. У 2020 році він балотувався на місцевих виборах від нині забороненої партії ОПЗЖ. Згідно з декларацією, Васільєв у 2022 році отримав трохи менше 600 тисяч гривень. Бізнесу у нього немає. Втім у нього з'явилося дві автівки вартістю 100 тисяч доларів. Щоправда, одна оформлена на його 70-річну матір Раїса Васільєва.

Журналісти стверджують, що протягом 2022-2023 років у мами Васільєва з'явився цілий автопарк та декілька квартир. А ще жінка пов'язана з бізнесами, які напряму повʼязані з приватними "ритуальниками", яким несуть гроші родини полеглих героїв. Її ФОП, як насправді виявилось, використувався для справ сина. У кількох компаніях її бізнес-партнером є Руслан Лазаренко.

У міській раді Кривого Рогу заявили, що місто не обирало конкретну компанію, яка має займатися похованнями.

Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинула 31 тисяча українських військових загинули.

Журналісти видання The New York Times зазначили, що ця заява Зеленського не збігається з оцінками офіційних осіб США, які минулого літа оцінювали втрати набагато вищими.