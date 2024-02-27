Уночі БПЛА атакували Бєлгородську та Брянську області Росії: подробиці

У Міноборони РФ відзвітували про нібито знищення трьох дронів і шести снарядів РСЗВ "Град". В атаці російські окупанти звинуватили Україну.

Related video

У ніч на 27 лютого Брянська і Бєлгородська області Російської Федерації зазнали обстрілу. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Російської Федерації в Telegram.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — заявили в Міноборони РФ.

Важливо

Вибухи в Росії: дрони атакували Бєлгородську область і Чорне море, ЗС РФ розгорнули ППО

У відомстві стверджують, що знищили два українські безпілотники над територією Брянської області та один — над територією Бєлгородської області.

Напередодні, увечері 26 лютого, у Міноборони РФ також заявили, що нібито припинили спробу України атакувати об'єкти на території Росії за допомогою шести снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град".

Що кажуть у Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що ввечері 26 лютого в Грайворонському міському окрузі спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, було збито шість повітряних цілей на підльоті до міста.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає", — повідомив Гладков.

Що говорять у Брянській області

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що українські сили нібито намагалися атакувати об'єкти на території Клинцовського району за допомогою безпілотників. Чиновник відзвітував про знищення двох БПЛА.

"Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", — стверджує губернатор.

Нагадаємо, у місті Бійськ Алтайського краю РФ вранці 15 лютого прогримів вибух. Місцева влада виправдала гучні звуки "технологічним процесом". У соцмережах повідомили, що вибух прогримів на підсанкційному виробництві.

Раніше, 13 лютого, вибух прогримів у тимчасово окупованому Криму. За інформацією місцевих медіа, "голосно" було в Джанкойському районі півострова.