"Нічим порадувати царя": окупанти нагнітають ситуацію навколо Кринків, — ОК "Південь"

За словами керівника Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, нагнітання ситуації на Херсонщині та плацдарму на лівому березі дуже вигідне саме ворогу.

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Російські війська створюють напруженість навколо подій у Кринках Херсонської області, що пов'язано з майбутніми виборами президента в Російській Федерації. Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, нагнітання ситуації навколо Кринків зараз надзвичайно вигідне саме ворогу.

"У них був фальстарт із бравурною заявою, що все вже переможено і що всі обов'язкові здобутки до квазовиборів уже виконано. Насправді перемоги не відбулося, і їм нічим порадувати царя", — зазначила Гуменюк.

Вона також підкреслила, що важливо покладатися на офіційні джерела інформації.

"За минулу добу вони спромоглися тільки на 2 штурми, це говорить про те, що в них є складнощі морально-психологічного характеру, щоб мотивувати людей іти в ці м'ясні штурми. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки, і це нервує особовий склад тих штурмових груп", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив про нібито захоплення Кринків у Херсонській області та зачистку населеного пункту від українських військових.

23 лютого представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.