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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація в Херсоні та області

"Дуже важка позиція": генерал розповів, чи потрібно ЗСУ утримувати плацдарм у Кринках

ЗСУ, Херсонська область, Кринки, плацдарм, лівий берег Дніпра, Сили оборони, війна РФ проти України
Фото: ОК "Південь" | Генерал-лейтенант розповів, чи доцільно ЗСУ утримувати плацдарм у Херсонській області (ілюстративне зображення)

За словами Ігоря Романенка, логістика через Дніпро є важким процесом, оскільки противник регулярно б'є по українських переправах.

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Українські військові продовжують боротися на полі бою з російськими окупантами. Завдяки діям Сил оборони вдалося взяти під свій контроль плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України та генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю для Obozrevatel розповів, чого очікувати від цієї ділянки фронту.

За його словами, помилкою 2023 року є те, що зібраний для контрнаступу ресурс потрібно було застосовувати на одному напрямку, а не одразу на трьох — Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

"Із серпня 2023 року включили ще й Херсонський напрямок. Сил на такого роду дії у нас не було. Тим більше що Херсонський напрямок через Дніпро — це дуже важка позиція", — заявив Ігор Романенко.

Що стосується створеного на лівому березі Дніпра плацдарму, то військовому керівництву необхідно розібратися на місці, чи доцільно далі утримувати цю місцевість.

ЗСУ, Херсонська область, Кринки, плацдарм, лівий берег Дніпра, Сили оборони, війна РФ проти України Fullscreen
Генерал-лейтенант розповів, чи доцільно ЗСУ утримувати плацдарм у Херсонській області
Фото: DeepStateMAP

Усе через те, що логістика через Дніпро дуже важка, а противник регулярно здійснює удар по українських позиціях, зокрема й по переправах. У результаті це все обертається досить складною ситуацією.

"Йде боротьба за плацдарми. Вони потрібні і нам, і їм. У кого більше сил на поточний момент, ми побачимо. Можливо, одна зі сторін критично ослабне, і тоді ситуація кардинально зміниться", — підсумував Ігор Романенко.

Нагадаємо, 21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив про нібито захоплення Кринок у Херсонській області та зачистку населеного пункту від українських військових.

23 лютого представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.