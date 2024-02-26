"Дуже важка позиція": генерал розповів, чи потрібно ЗСУ утримувати плацдарм у Кринках

За словами Ігоря Романенка, логістика через Дніпро є важким процесом, оскільки противник регулярно б'є по українських переправах.

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Українські військові продовжують боротися на полі бою з російськими окупантами. Завдяки діям Сил оборони вдалося взяти під свій контроль плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України та генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю для Obozrevatel розповів, чого очікувати від цієї ділянки фронту.

За його словами, помилкою 2023 року є те, що зібраний для контрнаступу ресурс потрібно було застосовувати на одному напрямку, а не одразу на трьох — Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.

"Із серпня 2023 року включили ще й Херсонський напрямок. Сил на такого роду дії у нас не було. Тим більше що Херсонський напрямок через Дніпро — це дуже важка позиція", — заявив Ігор Романенко.

Що стосується створеного на лівому березі Дніпра плацдарму, то військовому керівництву необхідно розібратися на місці, чи доцільно далі утримувати цю місцевість.

Генерал-лейтенант розповів, чи доцільно ЗСУ утримувати плацдарм у Херсонській області Фото: DeepStateMAP

Усе через те, що логістика через Дніпро дуже важка, а противник регулярно здійснює удар по українських позиціях, зокрема й по переправах. У результаті це все обертається досить складною ситуацією.

"Йде боротьба за плацдарми. Вони потрібні і нам, і їм. У кого більше сил на поточний момент, ми побачимо. Можливо, одна зі сторін критично ослабне, і тоді ситуація кардинально зміниться", — підсумував Ігор Романенко.

Нагадаємо, 21 лютого міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив про нібито захоплення Кринок у Херсонській області та зачистку населеного пункту від українських військових.

23 лютого представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові продовжують поступово розширювати свій плацдарм у цьому районі.