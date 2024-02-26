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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

"Очень тяжелая позиция": генерал рассказал, нужно ли ВСУ удерживать плацдарм в Крынках

ВСУ, Херсонская область, Крынки, плацдарм, левый берег Днепра, Силы обороны, война РФ против Украины
Фото: ОК "Юг" | Генерал-лейтенант рассказал, целесообразно ли ВСУ удерживать плацдарм в Херсонской области (иллюстративное изображение)

По словам Игоря Романенко, логистика через Днепр является трудным процессом, поскольку противник регулярно бьет по украинским переправам.

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Украинские военные продолжают бороться на поле боя с российскими оккупантами. Благодаря действиям Сил обороны удалось взять под свой контроль плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области. Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины и генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью для Obozrevatel рассказал, чего ожидать от этого участка фронта.

По его словам, ошибкой 2023 года является то, что собранный для контрнаступления ресурс нужно было применять на одном направлении, а не сразу на трех — Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.

"С августа 2023 года включили еще и Херсонское направление. Сил на такого рода действия у нас не было. Тем более что Херсонское направление через Днепр – это очень тяжелая позиция", — заявил Игорь Романенко.

Что касается созданного на левом берегу Днепра плацдарма, то военному руководству необходимо разобраться на месте, целесообразно ли далее удерживать эту местность.

ВСУ, Херсонская область, Крынки, плацдарм, левый берег Днепра, Силы обороны, война РФ против Украины Fullscreen
Генерал-лейтенант рассказал, целесообразно ли ВСУ удерживать плацдарм в Херсонской области
Фото: DeepStateMAP

Все из-за того, что логистика через Днепр очень тяжелая, а противник регулярно осуществляет удар по украинским позициям, в том числе и по переправам. В результате это все оборачивается достаточно сложной ситуацией.

"Идет борьба за плацдармы. Они нужны и нам, и им. У кого больше сил на текущий момент, мы увидим. Возможно, одна из сторон критически ослабнет, и тогда ситуация кардинально изменится", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, 21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом Владимир Путиным заявил о якобы захвате Крынок в Херсонской области и зачистке населенного пункта от украинских военных.

23 февраля представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные продолжают постепенно расширять свой плацдарм в этом районе.