Загорівся двигун: бомбардувальник ВПС США B-52H здійснив аварійну посадку (фото)

За попередньою інформацією, під час посадки загорівся привід постійних обертів, що керує генератором. Унаслідок цього згорів один із двигунів літака та частина крила.

Related video

Стратегічний бомбардувальник ВПС США B-52H Stratofortress здійснив аварійне приземлення на авіабазі "Мінот" у Північній Дакоті після загоряння одного з двигунів. Пожежу вдалося загасити на землі, ніхто з членів екіпажу на борту внаслідок події не постраждав. Про це 26 лютого повідомили оглядачі The War Zone.

Командир 5-го бомбардувального крила американських ВПС полковник Деніел Говдлі подякував за оперативну роботу рятувальників, завдяки яким усі члени екіпажу безпечно повернулися додому живими.

Відомо, як сталася пожежа на B-52. Під час посадки загорівся привід постійної швидкості, що керує генератором (CSD), унаслідок чого згорів двигун і частина крила. Оглядачі зазначили, що поки що це непідтверджена інформація.

Загоряння двигуна B-52 вдалося ліквідувати

Також оглядачі припустили, що хоча причину нещодавньої аварії наразі не оголошено, але цікаво, що ВПС прагнуть замінити двигуни TF33 на нові Rolls-Royce F130, до того ж на всьому своєму парку з 76 літаків B-52H.

Згідно зі стандартним протоколом, наразі проводиться розслідування обставин, пов'язаних із загорянням двигуна та подальшою аварійною посадкою. Керівництво бази має намір з'ясувати першопричину інциденту, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Важливо

Новий-старий B-52: як США готують до польотів бомбардувальник, який служитиме 100 років

У публікації також сказано, що цей інцидент не поодинокий. У 2017 році двигун TF33 буквально відвалився, коли той пролітав за 25 миль від бази. На щастя, двигун, що летів із висоти кілька сотень метрів, впав у малонаселеному районі. Тоді внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що американські ВПС ризикують зірвати план із модернізації стратегічних бомбардувальників B-52 Stratofortress на 48,6 млрд доларів. Проблема полягає в тому, що військові не можуть не відстежити, які запчастини доступні для старих бомбардувальників і де їх продовжують виробляти.