Ризик на мільярди: в США може зірватись модернізація легендарних бомбардувальників B-52

Армія США хоче тримати в експлуатації бомбардувальники B-52 Stratofortress понад 100 років, але зараз все під загрозою через запчастини.

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Повітряні сили США ризикують зірвати власний план з модернізації стратегічних бомбардувальників B-52 Stratofortress на 48,6 млрд доларів. Про це повідомляє Stars and Stripes.

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"Попри свій вік, B-52 залишається наріжним каменем в арсеналі Повітряних сил", — заявив генеральний інспектор Роберт П. Сторч у звітності щодо здатності тримати літак у польоті.

Програма модернізації на 48,6 млрд доларів ризикує зірватися, бо військові не зможуть відстежити, які запчастини доступні для старого бомбардувальника, та де їх продовжують виробляти. Наразі армія США має 76 бомбардувальників, наймолодших з них був побудований у 1962 році. З того часу багато компаній попросту закрились. План Пентагону полягає в тому, щоб модернізувати B-62 Stratofortress й продовжити термін служби до 2060 року. Загальний термін в Повітряних силах перевищить 100 років.

"Прогулянка слонів" B-52 Фото: US Air Force

В межах модернізації B-52 планується встановити нові двигуни Rolls Royce F130, оновлену авіоніку, радар, а також збільшений та модернізований відсік для озброєнь. Також модернізовані бомбардувальники будуть мати нове маркування B-52J.

Аудит програми B-52 показав, що військові не мають списку запасних частин, необхідних для підтримки літаків в експлуатації й занадто сильно покладалися на канібалізацію деталей. Це призвело до зменшення кількості боєготових літаків. Повітряні сили погодились, що треба переконатись в тому, щоб всі запчастини були в системі інвентаризації. Програму розробляє Агенція матеріально-технічного забезпечення Міноборони. На дві інші рекомендації Повітряні сили відреагували частково. Вони полягають в тому, щоб скласти повний список запчастин до B-52 Stratofortress, а також створити систему для ідентифікації та відстеження виробників, що виготовляють деталі, а також моніторинг, чи не планують вони закрити виробництво.

Нагадаємо, 28 грудня ЗМІ писали, що США модернізують B-52 для гіперзвукових ракет HACM.

26 жовтня винищувач КНР J-11 небезпечно перехопив стратегічний бомбардувальник B-52 армії США.