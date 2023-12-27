Guten Morgen: німецькі льотчики влаштували "прогулянку слонів" на аеродромі (фото)

"Прогулянка слонів" – це демонстрація сили, готовності та навченості льотчиків. Люфтваффе вивели на злітну смугу Eurofighter Typhoon.

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Німецькі Повітряні сили вивели десятки винищувачів на злітно-посадкову смугу для "прогулянки слонів". Про це повідомляє пресслужба Люфтваффе у Х (раніше Твіттер).

Ескадрильї винищувачів Ріхтгофена та Штайнгоффа в Лааге влаштували "прогулянку слонів".

"Доброго ранку. У нас є ще кілька фотографій з "Прогулянки слонів" наших ескадрилій Ріхтгофена і Штайнгоффа в Лааге, які ми не хочемо нікому приховувати. Бажаємо вам гарного завершення року", — йдеться у публікації.

Eurofighter Typhoon Фото: Team Luftwaffe/Twitter

Варто зазначити, що на світлинах показані винищувачі Eurofighter Typhoon. На озброєнні Німеччини знаходиться 181 літак.

"Прогулянка слонів" — це акт демонстрації сили, яка показує високий рівень готовності, навченість особового складу та чисту військову міць. Десятки літаків виводиться на злітну смугу й вони йдуть один за одним на невеликій відстані. Такий маневр потребує високих навичок льотчиків.

Eurofighter Typhoon в Німеччині Фото: Team Luftwaffe/Twitter

Походження такого терміну йде корінням у часи Другої світової війни. Тоді величезна кількість союзних бомбардувальників проводили атаки по визначених цілях. Свідки тих подій кажуть, що візуально це нагадувало слонів, які йдуть до наступного водопою.

Нагадаємо, 3 травня в США вивели 49 винищувачів та безпілотників для "прогулянки слонів".

Також Повітряні сили США провели "прогулянку слонів" під час навчань в Японії.