Половина скарг на працівників ТЦК не підтверджується, — представник омбудсмана

Офіс уповноваженого з прав людини розглядає усі скарги щодо дій працівників ТЦК, які отримує поштою та на "гарячу" лінію.

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Половина скарг, які отримує Офіс омбудсмена на дії працівників ТЦК та СП не підтверджуються. Про це в коментарі "Еспресо" заявив представник уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононеко.

За його словами, Офіс уповноваженого з прав людини розглядає усі скарги щодо дій працівників ТЦК, які вони отримують.

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"Ми реагуємо на ці факти, це більшою мірою стосується поведінки ТЦК. Я не можу сказати точну кількість, але ми бачимо, що такі випадки є, ми точно на них реагуємо і розбираємось. Але маємо теж сказати, що не всі ці факти підтверджуються", — сказав Кононенко.

Він додав, що деякі відео за участі працівників ТЦК та СП носять провокативний характер та іноді взагалі не стосуються ні до працівників ТЦК, ні до осіб, які підлягають мобілізації.

"Я сказав би, 50 на 50. Є різні випадки, і в тому чи іншому випадку людям стає про це відомо", — резюмував Кононенко.

Нагадаємо, що на Закарпатті працівники ТЦК познущалися з науковця і незаконно мобілізували. Чоловік показав військовий квиток, де була відмітка про зняття з військового обліку. У військоматі старий квіток забрали і оформили новий

Раніше у Чернівцях чоловік, якого викликали до ТЦК, утік звідти, вистрибнувши з вікна. Стрибок виявився не дуже вдалим.