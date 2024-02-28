В Україні діє західний спецназ, — Financial Times

За словами джерел журналістів, поява західного військового контингенту в Україні — більше вже не заборонена тема, тому виключати сценарій із відправленням військ НАТО не варто.

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В Україні перебувають західні сили спеціального призначення. Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на неназваного представника Міноборони однієї з країн ЄС.

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"Усі знають, що в Україні є західні сили спеціального призначення, але вони поки що це не визнали офіційно", — зазначило джерело журналістів, коментуючи заяви про можливу дислокацію військ НАТО в Україні.

Високопоставлений представник одного з європейських оборонних відомств пояснив, що заяву президента Франції Еммануеля Мікрона про те, що Захід може спрямувати військовий контингент в Україну, було зроблено для стримування Москви.

Офіційні особи Франції пояснили, що очільник держави не закликав до того, щоб значні сили західних військ спрямували в Україну. Він лише сказав, що це вже більше не заборонена тема і що виключати такий сценарій не варто.

Представники Франції уточнили, що західні сили можуть бути спрямовані в межах обмежених місій, наприклад для робіт з розмінування, обслуговування озброєнь або для охорони кордонів. Зокрема, в таких країнах, як Молдова, яким загрожує РФ.

Нагадаємо, що представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна перебуває у вкрай відчайдушному становищі. Звільнені від російських військ території доводиться залишати, оскільки немає постачання боєприпасів.

Також повідомлялося, що, за оцінками аналітиків ISW, з 1 січня 2024 року російські війська захопили 205 квадратних кілометрів в Україні.