В Украине действует западный спецназ, — Financial Times

По словам источников журналистов, появление западного военного контингента в Украине — больше уже не запретная тема, поэтому исключать сценарий с отправкой войск НАТО не стоит.

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В Украине находится западные силы специального назначения. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Минобороны одной из стран ЕС.

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"Все знают, что в Украине есть западные силы специального назначения, но они пока еще это не признали официально", — отметил источник журналистов, комментируя заявления о возможной дислокации войск НАТО в Украине.

Некий высокопоставленный представитель одного из европейских оборонных ведомств объяснил, что заявление президента Франции Эммануэля Микрона о том, что Запад может направить военный контингент в Украину, было сделано для сдерживания Москвы.

Официальные лица Франции объяснили, что главы государства не призывал к тому, чтобы значительные силы западных войск направили в Украину. Он лишь сказал, что это уже больше не запретная тема и что исключать такой сценарий не стоит.

Представители Франции уточнили, что западные силы могут быть направлены в рамках ограниченных миссий, например для работ по разминированию, обслуживанию вооружений или для охраны границ. В частности, в таких странах, как Молдова, которым угрожает РФ.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина находится в крайне отчаянном положении. Освобожденные от российских войск территории приходится оставлять, так как нет поставок боеприпасов.

Также сообщалось, что, по оценкам аналитиков ISW, с 1 января 2024 года российские войска захватили 205 квадратных километров в Украине.