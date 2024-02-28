Обурили подвійні стандарти: військові та волонтери почали відмовлятися від нагород УПЦ КП

На думку волонтерів, нагорода втратила свою цінність після скандалу з її анулюванням у військового з нетрадиційною сексуальною орієнтацію.

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Українські та військові й волонтери почали відмовлятися від відзнак, які отримали від патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Таким чином вони висловлюють підтримку військовослужбовцю Віктору Пилипенку якого спочатку нагородили, а потім анулювали цю нагороду через його сексуальну орієнтацію.

Відповідні заяви на своїх сторінках у Facebook зробили військовослужбовці Ілля Кротенко та Іван Гаврилко, а також волонтери Наталія Соловйова, Олена Коломійчук, Павло Шатохін та Євгенія Духопельникова.

Так, Іван Гаврилко звернувся до УПЦ КП з проханням забрати його нагороду назад, бо там не поважають жертовність.

"Дорогі УПЦ Київський Патріархат та особисто Патріарх Філарет. Я старший матрос Іван Володимирович Гаврилко. В мене є від вас отака так звана "медаль". Я зовсім не належу до руху ЛГБТ. Проте я повертаю вашу ср*ну біжутерію, якщо ви не поважаєте справжню людську жертовність. Я християнин, я вас не розумію", — написав він.

Військовий Ілля Кротенко заявив, що теж відмовляється від своєї нагороди.

"У зв'язку з абсолютно огидним вчинком УПЦ Київський Патріархат та Патріарх Філарет, які відібрали нагороду у ветерана війни Viktor Pylypenko тільки тому, що він відкритий гей, я також відмовляюся від аналогічної своєї нагороди. Ваші антилюдяні погляди мені бридкі, а ваше брязкальце, яке ви роздаєте, а потім відбираєте — нічого не варте. Жбурну вам цю іграшку під ноги наступного мого повернення зі служби у Київ. Віктору та іншим ЛГБТ-військовим підтримка та повага", — написав він.

На думку волонтерки Олени Коломійчук, медаль УПЦ КП не має сенсу.

"Я з Віктором Петренком не знайома, але як раз знайшовся привід відмовитися від медальки, єдина функція якої — слугувати прикладом того, що нагороди не мають сенсу. Українська Православна Церква "Всецариця" Київський Патріархат, куди слати бандероль?", — написала вона.

Волонтер Павло Шатохін зазначив, що після рішення про анулювання нагороди Віктору Пилипенку їхні відзнаки не мають жодної цінності. Тому він збирається повернути свою медаль до Володимирського собору.

"Мені складно оцінити ступінь образи, яку ви намагалися донести військовослужбовцю Віктору Пилипенку, називаючи його гріховником і посилаючись на якісь "темні сили", бо я до кінця не в курсі правил вашого уявного чаклунського світу. Але якщо я вірно зрозумів, то цими словами ви намагалися сказати, що якості пана Віктора як людини є гіршими за ваші. І тому ви забираєте в нього таку саму відзнаку вдячності за жертовність до України. Ніби ваша іграшка після цього має якусь цінність. Не має. Ніби його жертовність і наша вдячність стануть меншими. Не стануть. Я занесу вам в Володимирський собор цю вашу іграшку: грайтеся, як знаєте", — написав він.

Скандал із анулюванням нагороди В. Пилипенку: що відомо

УПЦ КП анулювала нагороду військовому Віктору Пилипенку через його сексуальну орієнтацію і "пропаганду ЛГБТ", яку він отримав 8 лютого.

"Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку (як і всім нашим захисникам за те, що вони захищають нашу свободу та територіальну цілісність) за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від 08.02.2024 р. указ № 27468 – анульованою", — йшлося в повідомленні.

Нагороджений Віктор Пилипенко

Нагадаємо, що українські військові з РСЗВ Himars завдали удару під час нагородження 155-ї бригади морської піхоти Росії. Загунуло близько 2 десятків окупантів.