Великий прорив: генерал США розповів, чи можуть ЗС РФ піти в масштабний наступ

За словами ексголовнокомандувача військами США в Європі Бена Годжеса, противник продовжує святкувати захоплення Авдіївки, ніби це один із вирішальних успіхів війни. Командування ЗС РФ не шкодує сил на просування вперед, тоді як економіка Кремля перебуває в "крихкому" становищі.

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Російська Федерація продовжує активності на полі бою в Україні, однак наразі вона перебуває достатньо в крихкому становищі. Кремль виснажує свою економіку. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю для NV.

За його словами, противнику вдалося взяти під свій контроль Авдіївку на Донеччині, і він це святкує так, нібито це масштаби Сталінграда. Щодо серйозних просувань ЗС РФ углиб України, то це поки що неможливо.

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Річ у тім, що так званий успіх в Авдіївці кілька тижнів тому коштував окупантам колосальних втрат. Попри це, у Кремлі готові далі виснажувати власну економіку та втрачати особовий склад заради незначних успіхів на полі бою.

"Можливо, за кілька місяців вони (росіяни, — ред.) зможуть наступати потужніше в якомусь напрямку. Але я просто не бачу, що вони здатні нині на великий прорив на велику відстань. Я говорю про так званий оперативний маневр. У них є тільки здатність продовжувати тотальне виснаження власних сил для обмежених результатів. Я припускаю, що вони будуть надалі намагатися це робити", — заявив Бен Годжес.

Окремо генерал-лейтенант додав, що намагався знайти докази наявності у противника великих бронетанкових з'єднань, але так і не зміг цього зробити. Відповідно, не можна довіряти "жодній із цифр, яка показує міць ЗС РФ".

Він згадав часи Радянського Союзу. На той час Бен Годжес був лейтенантом у Західній Німеччині, де весь час хвилювалися через загрози з боку Червоної армії. Постійно з'являлися повідомлення про великі оперативні маневрові групи противника, які нібито могли прорватися вперед на 50-100 кілометрів для завдавання ударів по цілях у тилу.

"Зараз я не бачу жодних доказів такого. От банально не бачу. Хіба що раптом десь є багато техніки, яку вони сховали і яка перебуває в хорошому стані? Але це малоймовірно. Адже щоб використовувати цю техніку, потрібно постійно десь тренуватися на ній", — підсумував Бен Годжес.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що тих сил, які Росія витратила на окупацію Авдіївки на Донбасі, могло б вистачити на захоплення кількох міст, про що заявив командир 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін. За його словами, росіяни можуть втрачати по 150-200 осіб на день. Однак ресурсу для війни у них ще багато.