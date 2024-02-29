"Це програма максимум для нас": Буданов заявив, що Україні потрібен повний розвал Росії

Якщо не розвалити Росію, на думку Кирила Буданова, ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися.

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Програма максимум для України — не лише вихід на наші конституційні кордони, які є міжнародно визнаними, але й повний розвал країни-окупанта. Про це заявив Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони, повідомив в інтерв’ю NV.

Через розміри території Росії це може відбутися лише завдяки руйнівним процесам зсередини. Цьому процесу, на його думку, потрібно максимально сприяти своєю думкою, своєю зброєю, своєю дипломатією, своєю розвідкою.

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"За інших обставин ранок 24 лютого 2022 року для України буде повторюватися з регулярною періодичністю", – заявив він.

Очільник відомства назвав умови для перемовин. Головною та беззаперечною з них є це звільнення абсолютно всієї захопленої після березня 2014 року української території.

Цього можна досягти, на думку Буданова, не лише комбінованим способом. З його слів, Україна має на полі бою отримати суттєву перевагу. Він нагадав, що росіяни завжди йдуть на поступки, виключно коли для власного існування відчувають небезпеку.

"І ми маємо створити у них таке відчуття. Відчуття страху за своє життя", – додав очільник ГУР.

На думку Буданова, класична позиційна "фронтова" війна вже поступово відходить в минуле. У XXI столітті створюються нові виклики як на полі бою, так й в тилу. Той, хто першим зуміє впоратися з цими викликами, переможе.

Нагадаємо, 29 лютого очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Кремлі були б "дуже раді" заморозити війну, змусивши Україну визнати тимчасово захоплені території російськими. За його словами, росіяни намагаються змусити Україну визнати "територію, яку вони захопили, як російську".