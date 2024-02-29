"Це серйозна проблема": Буданов прокоментував витік плану контрнаступу ЗСУ

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що у Кремлі якимось чином отримали доступ до таємних розвідданих України, однак більше ніж президент, він розповісти не може.

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Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що росіяни отримали план контрнаступу України ще до його початку. Про це керівник ГУР розповів в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News.

Буданов підтвердив, що у Кремлі якимось чином отримали доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу.

"Я не буду говорити більше, ніж президент", — відповів журналістам Буданов на запитання про витік розвідданих.

За його словами, Україна отримала інформацію та докази того, що про плани щодо контрнаступу стало відомо Російській Федерації.

"Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", — запевнив керівник ГУР.

РФ знала про контрнаступ ЗСУ: деталі

Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що плани контрнаступу української армії опинилися на столі в Кремлі ще до початку боїв.

Він наголосив, що розголошувати деталі плану дій ЗСУ надалі не варто, адже, "що менше людей знає про нього, то швидше настане перемога".

Секретні дані добули російські спецслужби

Раніше експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки Василь Богдан пояснив Фокусу, що російські спецслужби доклали руку до того, щоб плани контрнаступу української армії були на столі в Кремлі. За його словами, з моменту повномасштабної війни перед ними поставили завдання проникнути у вищі органи влади і добути секретні дані.

"Класична робота ворожої агентури. Робота зовнішньої, військової розвідки РФ і ФСБ кратно посилилася. Українська контррозвідка намагається проводити заходи з виявлення агентури Росії та Білорусі, але бувають різні ситуації", — підкреслює аналітик.

Нагадаємо, генерал-лейтенант армії США у відставці і колишній постійний представник США при НАТО Дуглас Лют раніше заявив, що у 2024 році ЗСУ можуть обмежитися лише тактичними досягненнями. Американський військовий все ж допустив незначний приріст відвойованих українських територій за рахунок просування ЗСУ.

За оцінками глави військової розвідки України Кирила Буданова, російські окупаційні сили не мають потенціалу для захоплення Донецької та Луганської областей у 2024 році. Буданов упевнений, що більшу частину професійних російських військових було знищено в перший рік повномасштабної війни.