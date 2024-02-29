"Это серьезная проблема": Буданов прокомментировал утечку плана контрнаступления ВСУ

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что в Кремле каким-то образом получили доступ к тайным разведданным Украины, однако больше чем президент, он рассказать не может.

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Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что россияне получили план контрнаступления Украины еще до его начала. Об этом руководитель ГУР рассказал в интервью канадскому общественному вещателю CBC News.

Буданов подтвердил, что в Кремле каким-то образом получили доступ к тайным планам Украины относительно контрнаступления.

"Я не буду говорить больше, чем президент", — ответил журналистам Буданов на вопрос об утечке разведданных.

По его словам, Украина получила информацию и доказательства того, что о планах по контрнаступлению стало известно Российской Федерации.

"Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", — заверил руководитель ГУР.

РФ знала о контрнаступлении ВСУ: детали

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что планы контрнаступления украинской армии оказались на столе в Кремле еще до начала боев.

Он отметил, что разглашать детали плана действий ВСУ в дальнейшем не стоит, ведь, "чем меньше людей знает о нем, тем быстрее наступит победа".

Секретные данные добыли российские спецслужбы

Ранее эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Василий Богдан объяснил Фокусу, что российские спецслужбы приложили руку к тому, чтобы планы контрнаступления украинской армии были на столе в Кремле. По его словам, с момента полномасштабной войны перед ними поставили задачу проникнуть в высшие органы власти и добыть секретные данные.

"Классическая работа вражеской агентуры. Работа внешней, военной разведки РФ и ФСБ кратно усилилась. Украинская контрразведка пытается проводить мероприятия по выявлению агентуры России и Беларуси, но бывают разные ситуации", — подчеркивает аналитик.

Напомним, генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший постоянный представитель США при НАТО Дуглас Лют ранее заявил, что в 2024 году ВСУ могут ограничиться лишь тактическими достижениями. Американский военный все же допустил незначительный прирост отвоеванных украинских территорий за счет продвижения ВСУ.

По оценкам главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, российские оккупационные силы не имеют потенциала для захвата Донецкой и Луганской областей в 2024 году. Буданов уверен, что большая часть профессиональных российских военных была уничтожена в первый год полномасштабной войны.