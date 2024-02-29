Британський воєначальник допоміг Україні знищити російські військові кораблі, — The Times

За словами журналістів, адмірал Ентоні Радакін відклав свою відставку з посади начальника штабу оборони на рік, щоб продовжити надавати допомогу Україні.

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Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії адмірал Ентоні Радакін продовжить виконувати свої обов'язки ще на рік, незважаючи на закінчення терміну його служби. Це рішення ухвалили після того, як адмірал Радакін зіграв ключову роль у підтримці України в її зусиллях із протидії Росії. Про це повідомляє видання The Times.

За даними джерела, адмірал вів активну дипломатичну діяльність минулого року між Вашингтоном і Києвом. У рамках цієї діяльності він особисто брав участь у ключових зустрічах з українським військовим керівництвом. Це відбувалося на тлі зростаючої тривоги в Білому домі з приводу можливості занадто тісного залучення США до конфлікту.

"Він зміг зрозуміти тактичні деталі сухопутної війни в Україні, а також пов'язати їх із ширшою стратегічною картиною і необхідністю узгодження військової відповіді з економічними та дипломатичними зусиллями", — пише видання.

За словами українського військового джерела, британський військовий був високо оцінений за своє мудре стратегічне мислення. Його внесок у розробку бойових планів для України був значним, при цьому він уміло враховував міркування безпеки, не вдаючись у подробиці.

"Вважається, що Радакін допоміг українцям зі стратегією знищення російських кораблів і відкриттям Чорного моря, завдяки чому морська торгівля України повернулася до довоєнного рівня", — повідомляє The Times.

Ентоні Радакін

Нагадаємо, що нещодавно представник міністерства оборони Великої Британії заявив, що у війні з РФ Україна самостійно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, здійснюючи їх наведення на цілі без участі Великої Британії.

24 січня німецьке видання Handelsblatt повідомило, що Велика Британія планує купити німецькі ракети Taurus, щоб мати змогу відправити в Україну більше ракет Storm Shadow. У виданні заявили, посилаючись на свої джерела, що ініціативу щодо обміну ракетами розглядають у ФРН уже кілька тижнів.