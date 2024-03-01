Штурмують Іванівське та Бердичі: окупанти просуваються на Донеччині, — DeepState (карта)

За даними аналітиків, ЗС РФ просунулися також біля Кліщіївки, Новомихайлівки та Тоненького. За відомостями Генштабу, ворог "намагався поліпшити своє тактичне становище" в Донецькій області. Відбито десятки атак.

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Російські війська штурмують Іванівське та Бердичі Донецької області. Про це повідомляє проєкт DeepState.

"Оновлено лінію зіткнення біля Кліщіївки, Новомихайлівки та Тоненького. Російські війська штурмують Іванівське та Бердичі", — йдеться в публікації.

Мапа Бахмута

У повідомленні Генштабу зазначено, що на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районах Іванівського та Кліщіївки, а ворог "намагався поліпшити своє тактичне становище".

Карта Авдіївки

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське", — також повідомлялося у зведенні Генштабу напередодні, 29 лютого.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів про важкі бої в катакомбах у Білогорівці. ЗС РФ активно залучають КАБи, щоб пробити катакомби, де ховаються бійці ЗСУ. Здійснюються спроби пройти трубою в тил позицій ЗСУ, як в Авдіївці.

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому виступає проти постачання ракет Taurus Україні.