Україна змогла ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів військових, — Лубінець

За словами журналістів, наразі невідомо скільки тіл залишаються не ідентифікованими. Їх перевозять до держустанов для передачі правоохоронцям та удебно-медичним експертам.

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В Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових. Тепер триває процес пошуку їхніх родичів, щоб повернути останки для поховання. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець за результатами зустрічі з членами родин загиблих військовослужбовців (ГО "Серце назовні"), пише"Радіо Свобода".

"Наразі ж, за словами міністра охорони здоров'я, понад 2800 тіл і фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних для повернення для поховання", — сказав він.

У матеріалі також сказано, що поки невідомо скільки тіл залишаються не ідентифікованими. Координаційний штаб із поводження з військовополоненими постійно повідомляє про повернення тіл українських військових. Їх перевозять у державні установи для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення особи.

Нагадаємо, 20 лютого Лубінець повідомляв, що Україна повернула з РФ та окупації 11 дітей. За словами омбудсмена, серед маленьких українців у списку 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Відбувалася операція за посередництва Катару.

Також уповноважений ВР з прав людини розповів, що після виходу ЗСУ з Авдіївки російські окупанти розстріляли українських бійців, які залишилися на позиції "Зеніт" через поранення. Омбудсмен пояснив, що Україна мала домовленості з країною-агресором щодо захисників, яких не вдалося евакуювати з міста. Російські окупанти мали взяти поранених у полон, щоб пізніше їх обміняти на своїх товаришів по службі.