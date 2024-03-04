Кинули на землю і вдарили: у Мукачеві люди у військовій формі намагались затягнути чоловіка в бус (відео)

За словами депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, відповідний інцидент трапився зранку у понеділок, 4 березня, на вулиці Потушняка. У Мукачівському ТЦК наразі не відреагували на ситуацію.

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У мережі оприлюднили відеозапис, на якому кілька людей у військовій формі силоміць намагалися затягнути у автівку чоловіка, а після "невдалої спроби" штовхнули його ногою. Відповідні кадри поширив журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

"В Мукачеві, ймовірно, працівники ТЦК намагалися запхнути чоловіка до автобуса, а після невдалої спроби пнули його ногою", — написав під відео Глагола.

За інформацією депутата, відповідний інцидент трапився зранку у понеділок, 4 березня, на вулиці Потушняка. На відео видно, як люди у військовій формі намагаються заштовхати чоловіка до буса, проте пізніше кидають його на землю. Згодом один із них штовхає лежачого на землі чоловіка ногою.

"Чекаємо на офіційні коментарі від працівників Мукачівського ТЦК", — додав журналіст.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу на Facebook-сторінці Мукачівського районного територіального центру та соціальної підтримки не прокоментували вищезгадану ситуацію.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року в Ужгороді працівники військкомату завітали в один з місцевих тренажерних залів. Під час візиту вони перевірили документи у присутніх військовозобов'язаних, а декому вручили повістку.

Також у листопаді у Львівському ТЦК силоміць завантажили чоловіків у машину та повезли у невідомому напрямку. Крім того, на Тернопільщині сталась бійка у приміщенні військкомату: працівник установи, як підозрюють, міг побити харків'янина, затриманого на півдорозі до незаконного перетину кордону.