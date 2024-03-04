Не від кулі: у мережі розповіли, як і де загинув Субботін з "Эспаньола" (фото)

Колеги загиблого бойовика з ПВК "Эспаньола" переконують, що смерть настала під час бойового виходу. Однак є інша версія, у якій фігурує п'яний водій.

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Російський найманець-ультрас В'ячеслав Субботін з ПВК "Эспаньола" загинув на війні в Україні. Найманці з ПВК стверджують, що він начебто "поліг у бою". Тим часом у соцмережах опублікували свідчення, що насправді причиною смерті є не куля, не снаряд, а дерево при дорозі. Основну версію загибелі Субботіна опублікували у Telegram-каналі бойовиків ПВК "Эспаньола".

У дописі вказується, що начальник розвідки ПВК Субботін з позивним "Выходной" загинув під час "відрядження". У некролозі наполягають, що інцидент стався під час "виконання бойового завдання зі зброєю в руках". Місце смерті невідоме, а дата — 3 березня.

ПВК Эспаньола — версія загибелі Субботіна Фото: Скриншот

Тим часом у Telegram-каналі "Донеччанин", в якому інформують про події на окупованій частині Донецької області, розповіли про місце смерті фігуранта. Вказується, що Субботін помер не на фронті, а під Маріуполем, за 80 км від фронту. Причина смерті — не українська куля чи снаряд, а дерево, в яке врізався позашляховик російського окупанта.

У кабіні автомобіля перебувало двоє осіб, додає автор каналу. Водій перевищив швидкість, не справився з керуванням і злетів з дороги на лісисту обочину. Винуватцю ДТП вдалось вижити, а Субботіну — ні.

"Публікую фото з місця "героїчної смерті. Бухий водій Суботіна не впорався з керуванням та влетів у дерево. Сам водій живий, а Суботін ніт. Загинув як х*рой".

На світлині з місця подій дійсно видно позашляховик, один бік якого повністю потрощений та зім'ятий. Помітно, що проломлено місця пасажира справа, на якому міг перебувати ультрас та розвідник ПВК "Эспаньола" В'ячеслав Субботін.

ПВК Эспаньола — фото з місця смерті Субботіна Фото: Донеччанин

ПВК "Эспаньола" — що відомо про Субботіна

Зазначимо, про ситуацію з В'ячеславом Субботіним стало відомо вдень 4 березня. Полковник ЗСУ Анатолій Штефан розмістив коротку інформацію про смерть російського найманця. Деталі полковник не уточнював.

Тим часом Субботін, начальник розвідки ПВК "Эспаньола", раніше опублікував відео, в якому погрожував українським бійцям. Зокрема, росіянин запевняв, що подарує дітям "вухо українця", якщо вони будуть гарно поводитись.

ПВК "Эспаньола" — підрозділ ЗС РФ, який утворився з угрупування футбольних фанатів-ультрас, які воювали в Україні з 2014 року. Командиром у перші часи був прихильник клубу ЦСКА з позивним "Іспанець" — ім'я "перекочувало" у назву угрупування. З часом кількість бойовиків зростала: серед них з'явились "ультрас" з інших футбольних клубів. У 2022 році підрозділ перейшов у пряме підпорядкування Міноборони РФ і воював під Маріуполем та під Бахмутом.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про інциденти з іншими російськими військовими, які прийшли воювати в Україну. Наприклад, на війні загинув розвідник з Мордовії: воював спершу у Сирії, а потім чинив злочини у Бородянці. Крім того, під час особливо вдалого періоду ЗСУ вдалось ліквідувати відразу кількох офіцерів ЗС РФ.