47-ма ОМБр завдає значно більше втрат ЗС РФ, ніж несе сама, — Forbes (відео)

За словами журналістів, російські БМП на штурми завозять піхотинців кількома групами. Щоб наблизитися до слабко захищеної піхоти, 47-та бригада використовує М1 Abrams і М2 Bradley — під прикриттям безпілотників і за підтримки рідкісних штурмових машин Assault Breachers.

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У Бердичах тривають інтенсивні бої. Через два тижні після того, як український гарнізон відступив з Авдіївки, російські війська почали наступ на села на захід від Авдіївки. Про це повідомляє Forbes.

47-а бригада — основний оператор американської гусеничної бронетехніки в Україні. Спочатку у неї був 31 танк М1 Abrams, 90 БМП Bradley і, можливо, шість штурмових машин Assault Breachers. Бригада відступила від Степового і встановила нову лінію оборони в Бердичах.

Бої на захід від Авдіївки

Там вони зустрілися з російськими штурмовими групами, які проводять свої банзай-атаки. У кожній з них бере участь кілька груп бойових машин (останнім часом це колісні БТР-80). Після важких повітряних бомбардувань коригованими бомбами піхота і бронетехніка спрямовуються на українські позиції.

Екіпажі БТР особливо змушують артилерію ЗСУ витрачати боєприпаси.

БТР висаджують піхоту на якій-небудь захищеній позиції (зазвичай це занедбані будівлі), а потім їдуть. Піхота ЗС РФ готується протистояти FPV-дронам і неминучій українській контратаці. При цьому чекають, що до них приєднається друга, третя і навіть четверта штурмова група.

Мета російських військ — перекинути достатню кількість військ для створення плацдарму всередині українських позицій. Мета ЗСУ — знищити російських десантників одразу ж, щойно вони з'являться. Щоб наблизитися до слабко захищеної піхоти, 47-та бригада використовує М1 Abrams і М2 Bradley під прикриттям безпілотників і за підтримки штурмових машин Assault Breachers.

Це небезпечна робота для бійців 47-ї бригади, які вже дев'ять місяців перебувають у бою практично без перерви.

47-а завдає набагато більше втрат, ніж зазнає сама, зазначають журналісти. Є кілька відеороликів, на яких зображено нещодавні контратаки М2 Bradley: 25-міліметрові автоматичні гармати бойових машин знищили десятки російських піхотинців.

Бердичі тримаються, повідомляє Центр оборонних стратегій.

За словами аналітиків, противник використовує Степове як плацдарм для штурму населеного пункту, проте низку його штурмових дій було зупинено силами 47-ї ОМБр.

Очевидно, що нестача артилерії змушує 47-ту бригаду вести бій на ближній дистанції, а не на дальній, і ризикувати Abrams і Bradley, та іншою бронетехнікою.

Є надія, що мільйон снарядів, які ЄС і Чехія збираються відправити Україні, нарешті, прибудуть найближчими тижнями. І якщо бригада зможе протриматися ще кілька тижнів після цього, можна буде також розраховувати на снаряди зі США.

Нагадаємо, що спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон дав зрозуміти, що може винести на голосування новий пакет допомоги Україні наприкінці березня або на початку квітня.

Також повідомлялося, що російські війська пішли в штурм із китайськими "гольф-карами" біля Ямполівки. ЗСУ відбили атаку.