47-я ОМБр наносит значительно больше потерь ВС РФ, чем несет сама, — Forbes (видео)

По словам журналистов, российские БМП на штурмы завозят пехотинцев несколькими группами. Чтобы приблизиться к слабо защищенной пехоте 47-я бригада использует М1 Abrams и М2 Bradley — под прикрытием беспилотников и при поддержке редких штурмовых машин Assault Breachers.

Related video

В Бердычах идут интенсивные бои. Спустя две недели после того, как украинский гарнизон отступил из Авдеевки, российские войска начали наступление на села к западу от Авдеевки. Об этом сообщает Forbes.

47-я бригада — основной оператор американской гусеничной бронетехники в Украине. Первоначально у нее был 31 танк М1 Abrams, 90 БМП Bradley и, возможно, шесть штурмовых машин Assault Breachers. Бригада отступила от Степового и установила новую линию обороны в Бердычах.

Бои к западу от Авдеевки

Там они встретились с российскими штурмовыми группами, которые проводят свои банзай-атаки. В каждой из них участвует несколько групп боевых машин (в последнее время это колесные БТР-80). После тяжелых воздушных бомбардировок корректируемыми бомбами пехота и бронетехника устремляются на украинские позиции.

Экипажи БТР в особенности вынуждают артиллерию ВСУ расходовать боеприпасы.

БТР высаживают пехоту на какой-нибудь защищенной позиции (обычно это заброшенные здания), а затем уезжают. Пехота ВС РФ готовится противостоять FPV-дронам и неизбежной украинской контратаке. При этом ждут, что к ним присоединится вторая, третья и даже четвертая штурмовая группа.

Цель российских войск — перебросить достаточное количество войск для создания плацдарма внутри украинских позиций. Цель ВСУ — уничтожить российских десантников сразу же, как только они появятся. Чтобы приблизиться к слабо защищенной пехоте 47-я бригада использует М1 Abrams и М2 Bradley под прикрытием беспилотников и при поддержке штурмовых машин Assault Breachers.

Это опасная работа для бойцов 47-й бригады, которые уже девять месяцев находятся в бою практически без перерыва.

47-я наносит гораздо больше потерь, чем несет сама, отмечают журналисты. Есть несколько видеороликов, на которых запечатлены недавние контратаки М2 Bradley: 25-миллиметровые автоматические пушки боевых машин уничтожили десятки российских пехотинцев.

Бердычи держатся, сообщает Центр оборонных стратегий.

По словам аналитиков, противник использует Степовое как плацдарм для штурма населенного пункта, однако ряд его штурмовых действий был остановлен силами 47-й ОМБр.

Очевидно, что недостаток артиллерии вынуждает 47-ю бригаду вести бой на ближней дистанции, а не на дальней, и рисковать Abrams и Bradley, и другой бронетехникой.

Есть надежда, что миллион снарядов, которые ЕС и Чехия собираются отправить Украине, наконец-то, прибудут в ближайшие недели. И если бригада сможет продержаться еще несколько недель после этого, можно будет также рассчитывать на снаряды из США.

Напомним, что спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон дал понять, что может вынести на голосование новый пакет помощи Украине в конце марта или начале апреля.

Также сообщалось, что российские войска пошли в штурм с китайскими "гольф-карами" возле Ямполовки. ВСУ отбили атаку.