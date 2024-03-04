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Воєнний фокус

У Раді планують платити бійцям ЗСУ за знищену техніку ЗС РФ: названо суми

Удар по техніці РФ
Фото: Скрін відео | Удар по техніці РФ

За словами секретаря оборонного комітету Верховної Ради Романа Костенка, Міноборони й військове керівництво підтримують ідею грошових заохочень за знищену техніку.

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У парламенті України розглядають законопроєкт про премії для бійців ЗСУ за знищену російську бронетехніку. У Міноборони та військовому командуванні підтримують ідею. Про це повідомив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в коментарі виданню "Укрінформ".

За словами секретаря, пропонується встановлення грошові виплати за знищену або захоплену ворожу техніку.

Виплати за знищену російську техніку:

  • танк — 200-370 000 грн;
  • САУ або РСЗВ — 200-370 000 грн;
  • БМД або БМП, БТР, командно-штабна машина, артилерійська установка — 30-100 000 грн;
  • бронемобілі або вантажівки — 10-30 000 грн;
  • ЗРК — 200-370 000 грн;
  • радари ППО — 200-370 000 грн;
  • засоби контрбатарейної боротьби — 30-150 000 грн;
  • РЕБ — 30-150 000 грн;
  • розвідувальні БПЛА або ударні БПЛА — 30-100 000 грн;
  • ракети: крилаті/балістичні — 100 000 грн;
  • літак — 500 000 грн;
  • бойовий вертоліт — 300 000 грн;
  • комплекс дальнього візуального спостереження — 30 000 грн;
  • корабель — 300-500 000 грн.

Передбачено й одноразові виплати військовим, які уклали або продовжили контракти в ЗСУ після початку повномасштабної війни на строк не менше ніж три роки, або ж до закінчення бойових дій.

  • для солдатів — 120 000 грн;
  • для сержантів і старшин — 160 000 грн;
  • для офіцерів — 200 000 грн.
  • ті, у кого є право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або здоров'ям, але залишається служити, можуть отримати щомісячну надбавку — 10 000 грн.

Нагадаємо, що є 5 причин, коли чоловік може не з'явитися до ТЦК за повісткою.

Також повідомлялося, що в ТЦК розповіли, куди направляють служити обмежено придатних військовозобов'язаних.