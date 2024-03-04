Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ: що про нього відомо

Військовий виконав чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони.

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Олександр Яковець призначений новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України. На сайті президента України Володимира Зеленського 4 березня опубліковано відповідний указ.

Також звільнено командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу. Вже наступним указом призначено нового керівника.

Олександр Яковець Фото: armyinform

Хто такий Олександр Яковець

Олександр Яковець — бригадний генерал і український воєначальник. Він є учасником російсько-української війни. Військовий відзначився під час антитерористичної операції на Сході України та російського вторгнення на територію України в лютому 2022 року.

Навчався Олександр Яковець у вищому військово-інженерному командному училищі в Кам'янець-Подільському. В період із 1993 по 2009 рік працював на посаді командира інженерно-саперного взводу, командира роти механізованої дивізії.

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Із 2009 по 2018 він був командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення (до 2014 — 91-го інженерного полку).

Він виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Саме під керівництвом Яковця проводилися операції з розмінування місцевості й фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони на території Донецької області. Керував створенням керованих вузлів загороджень, ці завдання доводилося виконувати під постійним обстрілом російських сил.

У період із 2018 по 2020 рік був заступником начальника штабу оперативного командування "Схід". Із 19 лютого 2020 року Яковець обіймав посаду начальника інженерних військ — начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, 28 грудня президент підписав документи щодо призначення на посади голів адміністрацій Олександра Коваля та Вадима Філашкіна. Фокус дізнався інформацію щодо нових очільників ОДА.