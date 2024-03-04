Добровольцям мають платити більше, ніж мобілізованим, — офіцер ЗСУ (відео)

За словами Ігоря Лапіна, більшість солдатів на фронті говорять про те, що готові віддати 100 тис. грн і повернутися додому, тому питання фінансової стимуляції не розв'язує проблему мобілізації.

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Офіцер Збройних сил України Ігор Лапін запропонував диференціювати виплати для мобілізованих і добровольців. При цьому особи, які добровільно стали на захист України, мають отримувати більше. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо TV".

Лапін зазначив, що питання фінансової стимуляції не розв'язує проблему мобілізації. Він нагадав, що у 2014 році багато людей йшли на фронт без будь-якої фінансової мотивації, просто для захисту своєї країни від окупації.

Однак сьогодні, за словами Лапіна, ситуація змінилася, і більшість солдатів на фронті хочуть повернутися додому, попри високу оплату.

"На початку повномасштабного вторгнення, люди просто йшли боротися проти окупантів і просили зброю. Тобто найбільш мотивовану піхоту у світі, на жаль, ми вже вклали в сиру землю. Їх замінили ті, хто не ухилився від військкомату, сумлінно пішовши на війну. Зараз великим питанням залишається те, хто замінить уже цих людей. Сьогодні більшість хлопців на фронті говорять про те, що готові віддати 100 тис. грн і повернутися додому. Про які 200 тис. ми сьогодні говоримо.", — пояснив Лапін.

Лапін висловив думку, що було б логічним встановлювати різні рівні виплат для мобілізованих і добровольців, при цьому добровольці мають отримувати більше за свою готовність і добровільний вибір служити. Однак для успішної реалізації такої системи необхідно проводити інформаційну роботу і розуміння того, що кожен, хто йде на фронт, робить це заради спільної мети захисту України.

"Тому питання не тільки у фінансовій мотивації. Я ще розумію, якби створювався механізм різних виплат. Тобто, мобілізованим і добровольцям виплачували б різні зарплати. Однозначно, що добровольці мають отримувати більшу зарплату", — додав Лапін.

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Нагадаємо, керівник Кременчуцького районного ТЦК і СП Мирослав Волков розповів, що під час мобілізації можуть до ЗСУ призвати обмежено придатних чоловіків. Їх направляють для проходження служби в тилові підрозділи.

Раніше майор НГУ Петро Кузик висловився про мобілізацію невмотивованих людей в армію. За його словами, такий солдат не є ефективним.