Побоюються втрат: "престижних" танків "Армата" в Україні ніколи не було, — розвідка Британії

Відомство стверджує, що у Росії немає можливостей для масового виробництва новітніх "Армат", на відміну від інших основних бойових танків. Високі витрати ускладнюють випуск бронетехніки.

Related video

У Росії немає можливостей для масового виробництва новітніх танків Т-14 "Армата", і вельми малоймовірно, що вони взагалі перекидалися в Україну, як стверджували російські державні інформагентства. Про це повідомляє британська розвідка в соцмережі X.

Важливо

Полюватимуть на танки ЗСУ вночі: російські дрони "Упир" оснастили тепловізорами

4 березня керівник російського оборонного підприємства "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що найбільш передовий основний бойовий танк РФ Т-14 "Армата" з'явиться на озброєнні військ РФ, але до України його не направлять.

За його словами, високі витрати ускладнюють масштабний випуск цих танків.

"Армата", вона, загалом-то, дорогувата, — заявив Чемезов. — За своїм функціоналом вона, звісно, набагато перевершує наявні танки, але занадто дорога, тому її зараз армія навряд чи буде використовувати".

Уперше танк "Армата" показали під час параду до Дня перемоги 2015 року. 1-ша танкова армія РФ мала отримати Т-14 2021 року, але досить малоймовірно, що якийсь із цих танків використовували на передовій.

Російські танки наступного покоління брали участь у навчаннях у РФ у 2022 році. За повідомленнями держагентств, їх усіх мали скерувати в Україну.

Т-14 оснащений системою змішування вихлопу з холодним повітрям та імітації вихлопних отворів для захисту від ПТКР з ІЧ ГСН, таких як Javelin

Зведення британської розвідки, присвячене танку Т-14 "Армата"

"На сьогодні можна говорити про те, що з великою часткою ймовірності основні бойові танки Т-14 "Армата" не були розгорнуті в Україні. Судячи з усього, пояснюється це високим ризиком репутаційних втрат, якщо "престижна" техніка постраждає в боях, і необхідністю у виробництві значної кількості бойових танків", — ідеться в публікації.

Зазначається, що у РФ немає можливостей для масового виробництва новітніх танків, на відміну від інших різновидів.

Нагадаємо, що російський танк "Армата" виявився занадто дорогим для російських військ — і на передовій його не буде.

Також повідомлялося, що в Польщі тривають навчання Steadfast Defender 24. У межах навчань натовські танки форсували Віслу.