Танки НАТО форсували Віслу: у Польщі тривають навчання Steadfast Defender 24 (відео)

Військові армії країн-членів НАТО навчаються швидко перекидати техніку через Віслу — з лівого берега на правий. Таким чином відпрацьовують навички реагування у момент кризи.

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У Польщі відбувся черговий етап військових навчань Steadfast Defender 24, які країни-члени НАТО проводять у Європі, починаючи з 22 січня 2024 року. Військові з армій союзників напрацювали навички долання водної перешкоди. За процесом стежили очільники Польщі та Литви. Про дії армії НАТО і форсування річок розповіли на порталі Polskieradio24.

Офіційні особи, присутні під час Steadfast Defender 24 — президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Ґітанас Науседа, а також міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, — написали журналісти. Частина навчань, які відбуваються на території сусіда РФ, Білорусі та України, називається Dragon 24.

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У тренуваннях взяли участь військові, бронетехніка, авіація низки країн-членів НАТО — Польщі, Франції, Туреччини, Литви, Великої Британії, США, Німеччини та Іспанії. Місце тренувань — річка Вісла, місцевість біля населеного пункту Коженево (за 100 км від кордону з Калінінградської області РФ, у найширшому місці Вісли — до 1 км, глибина 1-7 м; ширина в місці навчань — близько 300 м).

Steadfast Defender 24 - місце форсування Вісли Фото: Google Maps

Головне завдання, поставлене перед військовими — переправитись через водну перешкоду під прикриттям авіації. Повітряний захист забезпечувався вертольотами. Тим часом встановили понтони, по яких з лівого берега на правий переправляли техніку — наприклад, танки з прапорами Польщі та Франції.

Steadfast Defender 24 - вертольоти, танки, понтони Фото: Скриншот

Польські військові, які говорили з журналістами, пояснили, що у навчаннях виділено три осі — польська, французька та британсько-німецька (що означають ці осі, не пояснюється). Форсування річки провели саме у березні, оскільки саме ранньою весною це робити найважче.

Steadfast Defender 24 - танки на понтонах Фото: Скриншот

"Ми хотіли створити певні виклики для наших саперів та інженерних військ, тому що переходити посеред літа набагато легше, але справа не в тому, щоб це було легко, а в тому, щоб добре потренуватися в найскладніших умовах. Ідея навчань полягає в тому, щоб перекинути війська дуже швидко перед конфліктом, у фазі кризи", — заявив заступник командувача Збройних сил Польщі генерал Цезарій Вишневський.

Інформаційне агентство AFP News Agency опублікувало відео з місця навчань Dragon 24. Також зауважили, що у маневрах взяли участь 4 500 військових та 1 000 од. техніки.

Steadfast Defender 24 — деталі

Зазначимо, в середині січня 2024 року НАТО прийняло рішення провести масштабні військові навчання Steadfast Defender 24. Загальна кількість військових, які долучились до маневрів — 90 осіб: це найбільша кількість учасників з часів "холодної війни".

Серед учасників навчань — армія Фінляндії, яка щойно приєдналась до Північноатлантичного альянсу. На території цієї країни відбудеться етап Nordic Response 24, до якого долучаться 4 тис. військових з 14 країн НАТО. Військові тренуватимуться на відстані до 40 км від російсько-фінського кордону.

Тим часом один з польських генералів пояснив, чому важливо провести спільні масштабні навчання. З його слів, армії союзників схожі на "мозаїку", а їм потрібно зрозуміти, як діяти злагоджено.