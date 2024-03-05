Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК: що пропонують нардепи

Згідно з поправкою, на облік у ТЦК за місцем проживання протягом 60 днів із дня набуття чинності законом зобов'язані будуть стати звільнені зі служби громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

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Група народних депутатів України зареєструвала поправку до законопроєкту про мобілізацію, яка може змусити пенсіонерів чоловічої статі віком від 18 до 60 років стати на військовий облік у ТЦК. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Згідно з поправкою, на облік у ТЦК за місцем проживання протягом 60 днів із дня набуття чинності законом зобов'язані будуть стати звільнені зі служби співробітники:

Національної поліції України;

керівного та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;

оперативно-рятувальної служби;

Державного бюро розслідувань;

Державної кримінально-виконавчої служби України; Державної кримінально-виконавчої служби України

Служби судової охорони

Державної податкової служби

Державної митної служби

Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що у Верховній Раді назвали можливі покарання для українських ухильників. Народний депутат Федір Веніславський розповів, що профільний комітет продовжує розглядати обмеження і деякі з них уже відкинули. Серед можливих санкцій передбачають блокування банківських рахунків, заборону на керування автомобілем, а також штрафи.