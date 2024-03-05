Сутичка в Південнокитайському морі: кораблі КНР і Філіппін вступили в зіткнення, є постраждалі (відео)

Як повідомила філіппінська влада, четверо членів екіпажу їхнього судна були поранені внаслідок застосування Китаєм водометів, і лише одному з двох філіппінських кораблів вдалося доставити припаси філіппінським силам.

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Філіппінська берегова охорона заявила, що один із її кораблів був пошкоджений у вівторок, 5 березня, унаслідок зіткнення із судном берегової охорони КНР під час місії ротації та поповнення запасів (RoRe) в Південнокитайському морі. Про це повідомила The Manila Times.

Китайська берегова охорона й інші судна здійснили "небезпечні маневри та блокування", що призвело до зіткнення, котре, зі свого боку, стало причиною "незначних структурних пошкоджень судна PCG (Філіппінської берегової охорони)", — повідомив коммодор PCG Джей Тарріела.

Філіппіни заявили, що четверо членів їхнього екіпажу були поранені внаслідок застосування Китаєм водометів. Лише одному з двох філіппінських кораблів вдалося доставити припаси філіппінським силам.

Натомість берегова охорона Китаю заявила, що вжила "заходів контролю відповідно до закону проти філіппінських кораблів, які незаконно вторглися у водні простори" поблизу рифу Реней, також відомого як Друга мілина Томаса.

У заяві також зазначається, що філіппінські судна навмисно зіткнулися з китайськими кораблями, проігнорувавши попередження.

Що сталося

Два філіппінські кораблі 5 березня ескортували два цивільні судна, які перевозили службовців ВМС країни. Китайські кораблі спробували заблокувати їм шлях. Сталося це в спірній частині Південнокитайського моря, де у 2023 році вже відбувалися зіткнення між кораблями КНР і Філіппін.

Фото: Google Maps

Днем раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що його країна продовжуватиме двосторонні переговори з Китаєм для вирішення їхньої суперечки в Південнокитайському морі, але розкритикував "модель агресії" в спірних водах.

Посол ЄС на Філіппінах Люк Верон водночас наголосив, що занепокоєний "маневрами та блокуванням" китайських кораблів, "спрямованими проти філіппінських суден". Він повторив заклик ЄС до всіх сторін дотримуватися арбітражного рішення 2016 року, яке анулювало широкомасштабні морські претензії Китаю. Проте Пекін відкинув це рішення.

Як відомо, Китай і члени АСЕАН — Філіппіни, Малайзія, Бруней, В'єтнам — ведуть територіальну суперечку навколо архіпелагу Спратлі (китайська назва Наньша) в Південнокитайському морі. США пов'язані союзницькими відносинами з деякими регіональними державами та підтримують їхню позицію в суперечках із Китаєм. Водночас через багате на ресурси Південнокитайське море, різні зони якого оспорюють одразу кілька держав, на рік перевозять вантажів на 5 трильйонів доларів.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що уряд Японії планує надати довгострокову безпекову підтримку Філіппінам, Індонезії, Малайзії та В’єтнаму, аби допомогти їм протидіяти зростанню самовпевненості Китаю в Південнокитайському морі.

Американський президент Джо Байден попередив Китай, що США захищатимуть Філіппіни в разі будь-якої атаки в спірному Південнокитайському морі.

На початку 2023 року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань. А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

Важливо

Зіткнення Китаю і США через Тайвань загрожує ядерною катастрофою, — інститут ВМС США

Нагадаємо, глава Космічного командування США генерал Стівен Вайтінг заявив, що прогрес Китаю в галузі космічних технологій і його ядерної тріади "йде із запаморочливою швидкістю". Тільки за останній рік Пекін збільшив свій ядерний арсенал на 100 боєголовок, а до 2035 року їхня кількість збільшиться до 1500 одиниць.