Вплив Китаю слабшає: які наслідки може мати партнерство Росії та КНДР

Експерти дійшли цікавого висновку — тісна військова співпраця Москви та Пхеньяна призводить до того, що Пекін втрачає вплив на двох своїх, можливо, найважливіших сусідів.

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Головний радник президента США зі Східної Азії та Океанії Миру Рапп Хупер 4 березня заявила, що Білий дім занепокоєний зростаючим партнерством Росії та Північної Кореї, яке розвивається досить швидко. За її словами, Пхеньян шукає пряму військову допомогу від Москви, включно з обладнанням і матеріалами для виробництва балістичних ракет, що матиме серйозні наслідки, зокрема, як не дивно, і для Китаю. Про це йдеться в матеріалі Breaking Defense.

Хупер зазначила, що в обмін на величезну кількість артилерійських снарядів і північнокорейських балістичних ракет КНДР хоче отримати передові технології. Пхеньян прагне отримати від Росії винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання та матеріали для виробництва ракет, а також інші технології.

Радник вважає, що країни, схоже, налагодили "зворотний зв'язок", і тепер у перспективі ця зброя може відкрити для Північної Кореї нові ринки, забезпечивши ще одне джерело доходу в умовах ізоляції.

"Крім того, є й інші способи, якими Росія може надавати підтримку КНДР, даючи змогу Пхеньяну розвивати свої програми зі створення зброї масового ураження і балістичних ракет", — додала Хупер.

Наслідки для Китаю

Цікавий висновок з приводу російсько-корейського військового співробітництва озвучила віцепрезидент American Global Strategies Еллісон Хукер. За її словами, інтригуючим ефектом другого порядку нових тісних відносин Росії та КНДР є те, що Китай втрачає вплив на двох своїх, можливо, найважливіших сусідів.

"Це фактично зменшує важелі впливу, які Китай має на Північну Корею і на Росію. Це має низку ефектів другого порядку... Але зрештою це знижує ефективність санкцій щодо Північної Кореї та Росії, тому що важелі впливу Китаю знижуються завдяки цим відносинам", — наголосила вона.

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Нагадаємо, 4 березня США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання у зв'язку зі зростаючими загрозами ядерної атаки з боку КНДР. У відповідь Пхеньян засудив "безрозсудні навчання" і пригрозив наслідками для двох держав.