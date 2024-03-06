Влияние Китая ослабевает: какие последствия может иметь партнерство России и КНДР

Эксперты пришли к любопытному выводу — тесное военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна приводит к тому, что Пекин теряет влияние на двух своих, возможно, самых важных соседей.

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Главный советник президента США по Восточной Азии и Океании Мира Рапп Хупер 4 марта заявила, что Белый дом обеспокоен растущим партнерством России и Северной Кореи, которое развивается довольно быстро. По ее словам, Пхеньян ищет прямую военную помощь от Москвы, включая оборудование и материалы для производства баллистических ракет, что будет иметь серьезные последствия, в том числе, как не удивительно, и для Китая. Об этом говорится в материале Breaking Defense.

Хупер отметила, что в обмен на огромное количество артиллерийских снарядов и северокорейских баллистических ракет КНДР хочет получить передовые технологии. Пхеньян стремится получить от России истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование и материалы для производства ракет, а также другие технологии.

Советник полагает, что страны, похоже, наладили "обратную связь", и теперь в перспективе это оружие может открыть для Северной Кореи новые рынки, обеспечив еще один источник дохода в условиях изоляции.

"Кроме того, есть и другие способы, которыми Россия может оказывать поддержку КНДР, позволяя Пхеньяну развивать свои программы по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет", — добавила Хупер.

Последствия для Китая

Любопытное заключение по поводу российско-корейского военного сотрудничества озвучила вице-президент American Global Strategies Эллисон Хукер. По ее словам, интригующим эффектом второго порядка новых тесных отношений России и КНДР является то, что Китай теряет влияние на двух своих, возможно, самых важных соседей.

"Это фактически уменьшает рычаги влияния, которые Китай имеет на Северную Корею и на Россию. Это имеет ряд эффектов второго порядка… Но в конечном итоге это снижает эффективность санкций в отношении Северной Кореи и России, потому что рычаги влияния Китая снижаются благодаря этим отношениям", — подчеркнула она.

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Напомним, 4 марта США и Южная Корея начали совместные военные учения в связи с возрастающими угрозами ядерной атаки со стороны КНДР. В ответ Пхеньян осудил "безрассудные учения" и пригрозил последствиями для двух государств.