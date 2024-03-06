Окупанти відкрили "чорний ринок" торгівлі українськими військовополоненими: в ISW назвали мету

Українських військовополонених, придбаних "кадирівцями" у підрозділів російсько-окупаційної армії, потім використовують для обміну на чеченських бійців.

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ЗС РФ працюють на "чорному ринку" з продажу українських військовополонених, зокрема, російським парамілітарним формуванням, які, можливо, здійснюють обмін військовополоненими з Україною. Про це йдеться у звіті за 5 березня американського Інституту вивчення війни.

Так, британське видання The Times із посиланням на речника українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка повідомило, що чеченські воєнізовані формування купують українських військовополонених у інших російських військових підрозділів на "чорному ринку" для торгівлі військовополоненими.

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"Кадировцям" це вигідно: росіяни торгують українськими військовополоненими, — The Times

Повідомляється, що потім чеченські підрозділи використовують українських військовополонених для обміну на чеченських вояків, які потрапили в полон до Сил оборони. Як зазначає видання, "кадирівці" загалом перебувають в тилу, де в них менше можливостей захопити українських військовополонених і обміняти їх на чеченських військовополонених.

"Звіти про те, що чеченські підрозділи, очевидно, здійснюють обмін військовополоненими з Україною, свідчать про те, що деякі воєнізовані підрозділи російської армії, як-от підрозділи чеченського спецназу, ймовірно, не включені до ширшого російсько-українського обміну військовополоненими вищого рівня", — вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Слід зазначити, що подібні методи порушують норми міжнародного законодавства, в яких зазначено — "жодна спеціальна угода не повинна негативно впливати на становище військовополонених".

Нагадаємо, що OsintFlow встановили окупантів, причетних до розстрілу полонених бійців ЗСУ під Бахмутом. Цей воєнний злочин здійснювала штурмова група з числа військових 331 гвардійсько парашутно-десантний ударного Костромського полку.

19 лютого в 110-ї ОМБр повідомили, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців із укріпрайону "Зеніт", натомість розстріляли їх.