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Воєнний фокус Російсько-українська війна Страта українського військовополоненого солдатами РФ

OsintFlow встановили окупантів, причетних до розстрілу полонених бійців ЗСУ під Бахмутом

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Фото: скрін відео | Розстріл 9-х українських бійців на Бахмутському напрямку

Розслідувачі стверджують, що цей ворожий підрозділ брав участь у війні проти України ще у 2014 році, зокрема, в боях під Іловайськом.

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Команді OsintFlow вдалося встановити відповідальних за розстріл українських воїнів під час здавання в полон 24 лютого 2024 року. Про це повідомляється в телеграм-каналі команди.

"Цей воєнний злочин здійснювала штурмова група із числа військових 331 гвардійсько парашутно-десантний ударного Костромського полку (331 ПДП, в/ч 71211), що входить до складу 98-ї повітрянодесантної дивізії Західного військового округу. Місце зйомки: район між населеними пунктами Хромове та Іванівське (Красне) Бахмутського р-ну Донецької обл. Для подальшої "демобілізації" усіх причетних до воєнних злочинів ми не будемо публікувати дані , — прочитаєте в некрологах", — йдеться в повідомленні.

Генерал-майор РФ Тонкіх Євген Миколайович Fullscreen
Генерал-майор РФ Тонкіх Євген Миколайович

Зазначається, що цей ворожий підрозділ брав участь у війні проти України ще у 2014 році, зокрема, в боях під Іловайськом.

У 2022 році полк брав активну участь у повномасштабному вторгненні РФ на Київському напрямку, а також під Ізюмом та в районі Попасної.

Генерал-майор РФ Тонкіх Євген Миколайович Fullscreen
Генерал-майор РФ Тонкіх Євген Миколайович

"У березні 2022 стало відомо, що командир 331 ПДП, особовий склад якого причетний до злочинів на території Київської та Чернігівської областей, — полковник Сухарев Сергей Владимирович успішно відправився … "до Кобзона". На теперішній момент часу командиром полку є генерал-майор Тонкіх Євген Миколайович. Нещодавно отримав це нове звання, а у січні 2024 року вручав "награди" своїм розвідникам", — пише OsintFlow.

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Так, 24 лютого на Бахмутському напрямку ЗС РФ розстріляли 9 українських полонених. Воєнний злочин, ймовірно, відбувся поблизу населеного пункту Іванівське. Аналітики припускають, що росіяни могли розстріляти бійців 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка або з приданих їй підрозділів. Серед страчених могли були поранені військові.

Раніше повідомлялося, що Україна розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими окупантами 38 військовополонених українців.

19 лютого в 110-ї ОМБр повідомили, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.