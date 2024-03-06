РФ залишиться без останнього козиря: в ОП назвали зброю, яка наблизить фінал війни

За словами Михайла Подоляка, існує чітка "математика війни", яку мають усі зрозуміти. Тільки конкретні рішення партнерів можуть призвести до ефективного результату, який гарантуватиме майбутнє для України.

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Бойові дії на фронті тривають з особливою активністю, але кілька аспектів можуть значно вплинути на перебіг війни і привести до її справедливого фіналу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 6 березня.

За його словами, насамперед ідеться про значну кількість боєприпасів, яких потребують на полі бою українські захисники. Щойно їх буде достатньо, тоді ситуація кардинально зміниться на користь ЗСУ. Окупанти це відчують на собі.

"Щойно в України з'явиться більше ракет дальнього радіусу дії — втрати Росії різко зростуть.... Щойно Україна зможе повністю задіяти авіацію вздовж лінії фронту — Росія втратить свiй останнiй козир у вигляді величезної кількості керованих бомб, якими вона буквально заповнює наші оборонні рубежі", — пише Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу президента окремо додав, що це і називається чіткою "математикою" війни, яка має давно бути зрозумілою. Відповідно, не потрібно шукати якихось виправдань, а зайнятися ухваленням конкретних рішень, які й приведуть до ефективного результату.

"І тоді ми отримаємо справедливий фінал, єдиний, який гарантує наше майбутнє", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 1 березня Михайло Подоляк заявляв, що Росія хоче "виторгувати оперативну паузу", тому починає говорити про так звані мирні пропозиції, які начебто можна було укласти ще у 2022 році. За його словами, жодних реальних можливостей домовитися з країною-агресором не було. Москва не змінювала умови капітуляції України.

16 лютого повідомлялося, що начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов назвав 2 фактори, необхідні Україні для перемоги. За його словами, жодні технології не зможуть переломити хід війни, а ситуація на фронті хоч і залишається важкою, але критичною її назвати не можна.