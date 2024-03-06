Обговорити війну в Україні: Орбан хоче зустрітися з Трампом, — Bloomberg

За даними журналістів, прем'єр Угорщини намагається послабити дипломатичну ізоляцію Будапешта шляхом зближення з кандидатом у президенти США.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив бажання провести зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді цього тижня. Основною метою обговорення буде пошук шляхів для припинення конфлікту між Росією та Україною. Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти зазначили, що Віктор Орбан від блоку із захисту України від ЄС. Водночас він зберігає тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також у виданні йдеться, що припущення про можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента викликало тривогу серед європейських лідерів. Це пов'язано з побоюваннями щодо здатності Європейського Союзу ефективно реагувати на конфлікти та вплив Росії.

"Орбан намагається вислужитися перед Трампом, розглядаючи його повернення до Білого дому як спосіб послабити дипломатичну ізоляцію Угорщини після того, як суперечки із союзниками по НАТО і ЄС чинили тиск з боку адміністрації Байдена і групи двопартійних американських законодавців", — ідеться в матеріалі.

Як заявив Сіярто, зустріч із Дональдом Трампом також буде сфокусована на розвитку двосторонніх відносин між Угорщиною та Сполученими Штатами.

"Переговори про припинення війни неминучі, оскільки Київ не може перемогти Росію, а Росія не може перемогти весь Захід", — зазначив глава угорської дипломатії в інтерв'ю державній російській медіаслужбі "РІА Новини" в середу.

Всупереч його заклику до негайного припинення вогню, Віктор Орбан не висунув жодних інших конкретних планів щодо завершення повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за інформацією американського видання The New York Times, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 8 березня зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

27 лютого угорський прем'єр заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, проте Угорщина не повинна мати спільного кордону з Росією. Бойові дії можна закінчити тільки переговорами, переконаний Орбан.