Артилерія, КАБи та жива сила: яким напрямкам загрожують ЗС РФ під Бахмутом (карта)

Останні зміни лінії боїв у Іванівському під Бахмутом відбулись наприкінці лютого 2024 року. З того часу ЗСУ тримають позиції, хоч ворог і перекидає нові підрозділи на поле бою.

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Командування ЗС РФ зібрало розрізнені підрозділи десантників та "добровольців", які штурмують позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Ворог застосовує артилерію та керовані авіабомби, щоб тиснути на позиції українців. Про деталі боїв під Бахмутом розповів речник 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Калашніков перелічив три ділянки, які посилено штурмують росіяни — Богданівка, Іванівське, Кліщіївка-Андріївка. На підсилення наявних підрозділів ЗС РФ ворог перекидає все більшу кількість піхоти, яка діє разом з артилерією та авіацією.

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Підрозділи, які росіяни зібрали на північному сході від Бахмуту — це частини 3-ого армійського корпусу, десантні підрозділи та підрозділи так званого "Добровольчого штурмового корпусу". Противник намагається наступати на позиції ЗСУ біля Богданівки (відстань до Часового Яру — близько 1,5 км).

"Успіху [противник — ред.] не мав. Тут задіяні як піхотні підрозділи, так і підрозділи 98-ї десантної дивізії, це 231 та 299 полки".

На відтинку Кліщіївка-Андріївка, південніше Бахмуту, також діють російські військові з 3 армійського корпусу. Основні засоби, які використовує ворог — це артилерія та керовані авіабомби, — пояснив речник 26-ї артбригади.

На Іванівське російське командування перекинуло додаткові сили. Зокрема, тут помітили солдатів 11-ї десантно-штурмової бригади (у повному складі — 2500 ос.) — їх перекинули на допомогу 150-ї дивізії ЗС РФ.

Бахмутський напрямок - ліня фронту станом на 6 березня 2024 року Фото: DeepStateMAP

Ситуація під Бахмутом - виступ Калашнікова на 10-ій год. від початку трансляції

Бахмутський напрямок — деталі станом на 7 березня

Зазначимо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, під Бахмутом ворог атакував українські позиції 11 разів. Основні точки штурмів — Іванівське, Кліщіївка, Андріївка. Про Богданівське у ранковому звіті 7 березня не згадують.

На карті бойових дій DeepState останні зміни на Бахмутському фронті позначені 29 лютого. Підрозділи ЗС РФ змогли просунутись на південно-східних околицях Іванівського і відтоді тримають під контролем ледь не половину села.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни 7 березня зауважили, що росіяни мають певне просування під Куп'янськом та Бахмутом.

Нагадуємо, 6 березня український боєць з підрозділу Територіальної оборони розповів про активне і масоване використання дронів проти піхотних підрозділів ЗС РФ. Водночас військові з 3 штурмової бригади продовжують знешкодження артилерії окупантів: протягом доби вдалось дістати до шести гармат ЗС РФ.