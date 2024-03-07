Росіяни йшли з кількох напрямків: десантники зірвали штурм ворога в Новомихайлівці (відео)

Штурмові дії окупантів почалися зранку і тривали цілий день. Проте усі атаки захисники 79-ї ОДШБр успішно відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири — це танки.

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Українські військові продовжують стримувати агресію російських окупантів на різних ділянках фронту. Так, десантники 79-ї ОДШБр зірвали ворожий штурм у районі Новомихайлівки Донецької області. Про це повідомили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді в Telegram.

"Ворог продовжує перевіряти на міць оборону десантників 79 Таврійської ОДШБр, які стримують його просування в районі населеного пункту Новомихайлівка", — написали військові.

ЗС РФ штурмували одночасно з кількох напрямків

За інформацією у дописі, 6 березня противник одночасно з кількох напрямків штурмував позиції десантників, залучивши для підтримки своєї піхоти значну кількість бронетехніки.

Українські захисники уточнили, що штурмові дії окупантів почалися зранку і тривали цілий день. Проте усі атаки Таврійські десантники відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири — це танки.

Також воїни оприлюднили відеозапис, на якому видно початок бою, коли противник кількома колонами висувається до позицій десантників, вогневе ураження його техніки і те, чим для нього закінчився цей наступ.

Нагадаємо, раніше лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" з посиланням на бійців 65-ї ОМБр повідомив, що на Оріхівському напрямку в районі Роботиного на Запоріжжі окупанти дещо "заспокоїлися" після невдалих штурмів.