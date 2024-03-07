Россияне шли с нескольких направлений: десантники сорвали штурм врага в Новомихайловке (видео)

Штурмовые действия оккупантов начались утром и продолжались целый день. Однако все атаки защитники 79-й ОДШБр успешно отбили, уничтожив 12 единиц бронетехники, из которых четыре — это танки.

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Украинские военные продолжают сдерживать агрессию российских оккупантов на разных участках фронта. Так, десантники 79-й ОДШБр сорвали вражеский штурм в районе Новомихайловки Донецкой области. Об этом сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Telegram.

"Враг продолжает проверять на прочность оборону десантников 79 Таврической ОДШБр, которые сдерживают его продвижение в районе населенного пункта Новомихайловка", — написали военные.

ВС РФ штурмовали одновременно с нескольких направлений

По информации в заметке, 6 марта противник одновременно с нескольких направлений штурмовал позиции десантников, привлекая для поддержки своей пехоты значительное количество бронетехники.

Украинские защитники уточнили, что штурмовые действия оккупантов начались утром и продолжались целый день. Однако все атаки Таврические десантники отбили, уничтожив 12 единиц бронетехники, из которых четыре — это танки.

Также воины обнародовали видеозапись, на которой видно начало боя, когда противник несколькими колоннами выдвигается к позициям десантников, огневое поражение его техники и то, чем для него закончилось это наступление.

Напомним, ранее лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" со ссылкой на бойцов 65-й ОМБр сообщил, что на Ореховском направлении в районе Роботино на Запорожье оккупанты несколько "успокоились" после неудачных штурмов.