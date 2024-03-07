Британія профінансує 10 тисяч дронів для України: подробиці (відео)

Це будуть FPV-дрони, дрони-камікадзе та розвідувальні БпЛА, повідомили у британському уряді.

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У четвер, 7 березня, з візитом у Києві перебуває державний секретар Великої Британії з питань оборони Грант Шаппс. Про зустріч з ним повідомив президент України Володимир Зеленський.

Сторони обговорили продовження оборонної співпраці між двома країнами.

"Основна увага – посиленню ППО, далекобійних спроможностей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї", — написав у Telegram український президент.

Зі свого боку, британський урядовий портал повідомляє, що Шаппс оголосив про фінансування закупівлі та постачання для Збройних сил України протягом 2024 року 10 тисяч безпілотників.

Йдеться про фінансовий пакет у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів (416 млн доларів). А це на 125 мільйонів більше, ніж очікувалось.

"Я посилюю наше зобов'язання озброїти Україну найсучаснішими новими безпілотниками, що надходять безпосередньо з провідних оборонних підприємств Великої Британії – від заводських цехів до лінії фронту. Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях", — сказав Шаппс.

З його слів, ЗСУ заслужили значну увагу завдяки високоефективному застосуванню різних типів безпілотних літальних апаратів. Йдеться про знищення та пошкодження тисяч одиниць російської техніки. Шаппс зауважив, що українські бійці використовують для цього набагато дешевші системи.

"Завдяки тому, що понад 100 млн фунтів стерлінгів з цього пакету буде витрачено на морські сили і засоби, Україна продовжить переломлювати ситуацію в Чорному морі", — переконаний Шаппс.

Нагадаємо, 7 березня Норвегія оголосила про надання близько 1,6 млрд норвезьких крон (153 млн доларів) на закупівлю боєприпасів для України під керівництвом Чехії. Таким чином Осло забезпечить повне фінансування ініціативи Праги.

6 березня Bloomberg повідомляло, що союзники України виділили майже все необхідне фінансування для очолюваної Прагою ініціативи із закупівлі сотень тисяч артснарядів для України. За даними журналістів боєприпаси можуть доставити в Україну вже в найближчі кілька тижнів.