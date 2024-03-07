Керувати авто не заборонять: у Раді назвали чотири головні поправки до законопроєкту про мобілізацію

За словами нардепа Вадима Івченка, для того, щоб блокувати рахунки ухилянтів, Нацбанку достатньо видати відповідні нормативні акти, тому для введення такого обмеження не потрібна стаття закону.

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Вадим Івченко, народний депутат від партії "Батьківщина" і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, назвав чотири ключові поправки в оновленому законопроєкті про мобілізацію. Про це розповів в інтерв'ю на радіостанції "Свобода.Live", передає "Радіо Свобода".

Перша поправка стосується демобілізації. Друга — демобілізація, яка може здійснюватися як за законом, так і рішенням ставки. Третя норма стосується людей, які піклуються про осіб з інвалідністю. Четверта норма зачіпає питання обмежень, включно з використанням електронного кабінету та електронної пошти для отримання повісток.

Що виключили із законопроєкту про мобілізацію

Івченко також зазначив, що з обмежень, які пропонував законопроєкт, було виключено блокування банківських рахунків, оскільки такі заходи й так можуть бути запроваджені нормативними актами Національного банку. Попередньо також було знято обмеження щодо використання автотранспорту.

Усі ці поправки, за словами депутата, були підтримані робочою групою і наразі перебувають на розгляді в профільному комітеті Ради.

У Раді розглядали заборону на користування авто

6 березня нардеп Федір Веніславський заявив, що в законопроєкті про мобілізацію, який розглядають у парламентському комітеті з питань національної безпеки, міститься лише одне обмеження для громадян, які підлягають військовому обов'язку, — їх позбавляють права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, як військовозобов'язані чоловіки намагаються обійти заборону на виїзд за кордон. Одним із найпопулярніших шляхів є втеча через річку Тиса.

Нагадаємо також, 4 березня глава Мін'юсту заявив, що корупціонерів також можна відправляти на фронт під час загальної мобілізації. На його думку, українське законодавство не було готове до повномасштабної війни, тому там усе ще немає деяких норм. Зокрема йдеться про призов на службу людей із судимістю.