Запустила С-300, "Смерч" і КАБ: РФ масовано обстріляла Покровський район Донбасу (фото, відео)

У Мирнограді понад 2,5 тисячі людей залишилися без електрики через руйнування електричної підстанції. Через атаку ЗС РФ також було пошкоджено газопровід, розповів в.о. начальника МВА Юрій Третяк.

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Збройні сили Російської Федерації обстріляли Мирноград, Шахове і Новогродівку Донецької області 8 березня. В результаті атаки поранення отримали четверо людей. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі в Telegram.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

У прокуратурі зазначили, що о 02:20 8 березня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Мирнограда. Поранення отримали 54-річна жінка, яка перебувала вдома. Менше, ніж за пів години противник атакував село Шахове Покровського району. Зокрема, російський снаряд влучив у школу, в якій перебував сторож — 48-річна жінка, в неї діагностували гематоми.

Також росіяни двічі вдарили по Новогродівці. В результаті 38-річну жінку й 77-річного чоловіка госпіталізували до лікарні зі струсом головного мозку, осколковими пораненнями та мінно-вибуховими травмами.

У Донецькій прокуратурі вважають, що ЗС РФ могли атакувати Донеччину за допомогою ЗРК "С-300", КАБ-250 і РСЗВ "Смерч".

За інформацією в.о. начальника Мирноградської МВА Юрія Третяка, у місті відбулося два влучання, одна з ракет поцілила на територію шахти, а інша — в житловий мікрорайон.

"Там було загоряння, ракета не вибухнула на території шахти. А у мікрорайон було два влучання, попередньо "С-300", є руйнування", — сказав Юрій Третяк.

Він наголосив, що було зруйновано електричну підстанцію, яка живить частину мікрорайону, тому понад 2,5 тисячі абонентів залишилися без електрики. Також було пошкоджено газопровід. Крім цього, через атаку ворога пошкоджено будівлю гуртожитку, який на реконструкції, амбулаторію, ЦНАП та щонайменше сім багатоповерхівок.

Людина, що перебувала у квартирі, отримала поранення, її життю нічого не загрожує.

Третяк додав, що енергетики з'ясовують ступінь пошкодження, можливість перепідключення абонентів на інші ТП, тоді як газовики обстежують газопровід та ремонтуватимуть його. Він уточнив, що це не магістральний газопровід.

Нагадаємо, вночі 8 березня ЗС РФ атакували мирні міста України за допомогою дронів та ракет. Вибухи пролунали в Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській і Харківській областях. У деяких регіонах є влучання та постраждалі громадяни.

7 березня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що російські військові могли атакувати багатоповерхівку в Одесі 2 березня за допомогою БПЛА "шахед" з термобаричним боєприпасом. Експерт зробив такий висновок, зважаючи на характер руйнування, дроблення бетону та область детонації.