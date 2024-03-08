Навчання в CENTAC: війська Франції готуються до конфлікту високої інтенсивності, — Politico

Французькі офіцери відкрито не називають потенційних ворогів, хоча тренування спрямовані на підготовку військ до боротьби з таким противником як Росія.

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Франція в найкоротші терміни має намір підготуватися до високоінтенсивного конфлікту з противником, який може зрівнятися з її армією у вогневій потужності. Це концептуальна зміна, оскільки французькі війська в останні десятиліття провели в боротьбі з повстанськими кампаніями в таких місцях, як Малі та Афганістан. Про те, як французькі військові проходять підготовку в контексті нових пріоритетів йдеться в матеріалі Politico.

Активні навчання проводять у центрі бойової підготовки (CENTAC) у Мейлі-ле-Камп на сході Франції. За площею він перевершує Париж і є єдиним місцем, де різні підрозділи французької армії — піхота, бронетехніка, артилерія і сапери, — які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні заходи. Це також єдине місце, де два десятки танків Leclerc перебувають у бою протягом усього року, зазначили оглядачі.

Керівник центру полковник Аксель Дені сказав, що бойові дії в Україні, які тривають уже третій рік, повернули повномасштабну війну на європейський континент.

"Світ показав свою справжню природу: він нестабільний, небезпечний, і не всі в ньому друзі. Ми готуємося до формування культури пильності, готовності до дій у найкоротші терміни", — додав він.

Самі французькі бійці проходять підготовку в CENTAC в умовах максимально наближених до реального поля бою. Відтворюються звуки, жар і світло артилерійських пострілів, всюди розкидані муляжі мін, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

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Тим часом французькі офіцери не називають потенційних ворогів, хоча тренування спрямовані на підготовку військ до боротьби з таким противником як Росія. Ще в січні генерал армії П'єр Шилль заявив, що Франція має бути готова розгортати одну дивізію чисельністю близько 25 000 солдатів за 30 днів. При цьому Франція все більше уваги приділяє східному флангу Європи.

Сценарії навчань

Одним із найголовніших завдань, над якими працює французьке командування — уповільнення ворога. Цю роль виконують досвідчені бійці CENTAC. Планувальники зізналися, що це нелегке завдання, оскільки, зважаючи на досвід війни в Україні, воно полягає в тому, щоб уникати лобових атак, які призводять до величезної кількості жертв без можливості відкинути противника назад.

Замість цього увага приділяється злагодженості підрозділів і родів військ, таких як піхота, танки, артилерія, інженери включно з безпілотниками, які оперативно передають інформацію.

"Війна в Україні підтвердила важливість загальновійськового бою. Це єдиний спосіб ведення бойових дій", — підкреслив начальник відділення координації та керівництва табору підполковник Вінсент.

За його словами, ті армії, що не здатні об'єднати танки, артилерію та піхоту, наражаються на величезний ризик — це продемонстрували обидві сторони в Україні. Таким чином, нездатність координувати свої дії стала однією з причин, чому ні Україна, ні Росія не змогли прорвати добре підготовлену оборону, що зараз займає на більш ніж 1000-кілометровій лінії фронту.

Нагадаємо, за інформацією канал Вfmtv, Франція розглядає можливість відправки своїх солдатів в Україну, але тільки для проведення небойових завдань. Разом з тим, не виключено, що президент країни Емманюель Макрон може надати і більш серйозну підтримку Україні.