64-тонний снайпер: бійці Сил оборони розповіли про бойове застосування танка Challenger 2

Попри високі характеристики з вогневої потужності й точності стрільби, зазначили українські танкісти, британська машина має проблеми зі зносом деталей башти й системою прицілювання. Наразі з 14 переданих машин у строю залишилося тільки сім.

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Українські танкісти поділилися враженнями від британського основного бойового танка Challenger 2, який брав участь у бойових діях під час торішнього контрнаступу. Бійці назвали машину 64-тонним "снайпером", який регулярно уражає російські цілі на відстані до 4,5 км. Про це йдеться в матеріалі британського видання The Sun.

Автори матеріалу познайомилися з українськими бійцями на полігоні, де танкісти відпрацьовували навички стрільби. Під час підготовки британський танк спочатку на ходу влучив у ціль із дистанції в 1 км, а потім, зупинившись, вів вогонь підкаліберними снарядами. Ціль була не більшою за розмір тарілки для обіду, пишуть оглядачі.

"Мені подобається Challenger 2. Він — як снайпер, дуже точний. Танк може стріляти точно, і в нього хороша броня. Це справді потужна зброя, але все залежить від того, як її використовувати", — розповів український боєць, командир підрозділу, який пройшов підготовку у Великій Британії.

Основні характеристики ОБТ Chellenger 2

26-річний танкіст зізнався, що його екіпаж регулярно уражав цілі на відстані 4,5 км. За його словами, у прямому танковому бою Challenger 2 ще не брав участі, а здебільшого вони обстрілювали позиції окупантів, знищуючи бункери, піхотні бліндажі та бронетехніку противника.

Особливо високу оцінку танкісти дали 120-мм гарматі L30A1, яка залишається єдиною у своєму роді, бо на всіх інших танках, як західних, так і російських, використовуються гладкоствольні гармати. Військовослужбовець зазначив, що ця зброя "в десять разів краща", ніж гармата на радянському танку Т-80, яким він командував до ескадрильї "челенджерів". Також було зазначено, що британська машина досить комфортна в плані внутрішнього розміщення обладнання.

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Танк Challenger 2. Що відомо про британську машину, і як вона допоможе ЗСУ

Не обійшлося і без недоліків, які було виявлено під час бойових дій в Україні, — це розміри та вага Challenger 2.

При вазі 64 тонни він приблизно такий самий, як німецький Leopard 2 й американський Abrams M1A2, але на 20 тонн важчий за російський Т-80 і має на 30% менше відношення потужності до ваги. Попри 26-літровий дизельний двигун V12 потужністю 1200 кінських сил, українські екіпажі кажуть, що Challenger 2 відчуває труднощі з мобільністю.

"У всього є плюси та мінуси, і мінусом є його мобільність — здатність маневрувати по місцевості. Вони постійно застрягають у багнюці, тому що вони дуже важкі", — розповів головний інженер ескадрильї.

Один із танків на полігоні загруз у багнюці

Ще одна проблема застосування танків на українському фронті — логістика та ремонт. Бійці повідомили журналістам, що з 14 танків, переданих Україні 2023 року, тільки сім залишилося на ходу. Один танк був знищений безпілотником у бою, ще один приписаний до навчального підрозділу в Україні. Два танки було пошкоджено під час бою, але відновлено, включно з одним танком, у якого було замінено ствол.

Chellenger 2 на полігоні у Великій Британії

Але серйознішою проблемою є надійність. Наприклад, гумові накладки на гусеницях і катках танків постійно зношуються. Також зношуються деталі башти й система прицілювання, — за словами командира, вони ламалися спочатку, щойно танки надійшли на службу. Водночас через погану логістику на запчастини доводиться чекати місяцями.

Також боєць розповів, що через хронічну нестачу нових солдатів на передовій навчені танкісти були змушені покинути свої машини, щоб рити окопи для піхоти.

Нагадаємо, 9 лютого десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали навчання з британськими Challenger 2. Підготовку проводили в умовах, максимально наближених до бойових і з психологічним впливом на військовослужбовців.