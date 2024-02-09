Десантники 82-ї бригади показали навчання з танками Challenger 2 (відео)

Британська армія передала в ЗСУ понад 10 танків Challenger 2. Десантники показали, як військові готуютья до бойових дій.

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На озброєнні української армії є 13 танків Challenger 2. Десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ показали навчання з британськими машинами. Відповідне відео опублікувала пресслужба бригади у Фейсбуці.

Десантники тренувались в умовах, максимально наближених до бойових і з психологічним впливом на військовослужбовців. Увагу військового в реальному бою можуть відволікати звук FPV-дрони, гуркіт танка, що наближається, розрив міни на підході штурмової групи до окопу. Тому ці елементи відпрацьовувались під час навчань, щоб десантники залишались зосередженими на поставленому завданні.

"Воїни-десантники тренуються не покладаючи рук, навчаються переборювати власний страх, постійно виходять із зони комфорту, відпрацьовують тактику, та влучність ведення вогню", — зазначили десантники.

На кадрах навчання помітні британські танки Challenger 2, оператори FPV-дронів, імітація бойових дій в траншеях, а також інші маневри.

Нагадаємо, 23 січня у Великій Британії показали перший прототип танку Challenger 3, який є глибокою модифікацією машини Challenger 2. Британська армія розраховує отримати 148 танків.

6 вересня ЗМІ писали, що окупанти знищили британський танк Challenger 2. Його могли замінувати перш ніж покинути.